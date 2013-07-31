中国“十二五”节能减排重点工程投资将达2.3万亿元--报道

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透上海7月31日 - 《中国日报》周三报道称，“十二五”期间，中国节能减排重点工程投资将达2.3万亿元，该计划已经获得国务院批准。
报道援引发改委副主任解振华的话称，中国计划到2020年单位GDP二氧化碳排放量比2005年时的水平下降40-45%，将非化石燃料消费占能源消费比重提升至15%。
解振华表示，将对八个高耗能行业实行差别电价政策，产能过剩的行业将面临更高的电价。
他指出，中国将从2015年起逐步扩大碳排放权交易试点范围，探索建立全国碳交易市场。
2011年稍晚些时候，国家发改委已要求包括上海在内的七省市建立地区性碳交易市场。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。