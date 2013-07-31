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气候环境 | 2013年 7月 31日 星期三 13:09 BJT

中国“十二五”节能减排重点工程投资将达2.3万亿元--报道

路透上海7月31日 - 《中国日报》周三报道称，“十二五”期间，中国节能减排重点工程投资将达2.3万亿元，该计划已经获得国务院批准。

报道援引发改委副主任解振华的话称，中国计划到2020年单位GDP二氧化碳排放量比2005年时的水平下降40-45%，将非化石燃料消费占能源消费比重提升至15%。

解振华表示，将对八个高耗能行业实行差别电价政策，产能过剩的行业将面临更高的电价。

他指出，中国将从2015年起逐步扩大碳排放权交易试点范围，探索建立全国碳交易市场。

2011年稍晚些时候，国家发改委已要求包括上海在内的七省市建立地区性碳交易市场。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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