中国“十二五”节能减排重点工程投资将达2.3万亿元--报导

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月31日 - 《中国日报》周三报导称，“十二五”期间，中国节能减排重点工程投资将达2.3万亿元，该计划已经获得国务院批准。
报导援引发改委副主任解振华的话称，中国计划到2020年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放量比2005年时的水平下降40-45%，将非化石燃料消费占能源消费比重提升至15%。
解振华表示，将对八个高耗能行业实行差别电价政策，产能过剩的行业将面临更高的电价。
他指出，中国将从2015年起逐步扩大碳排放权交易试点范围，探索建立全国碳交易市场。
2011年稍晚些时候，国家发改委已要求包括上海在内的七省市建立地区性碳交易市场。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。