人民币兑美元收升破6.30

* 人民币兑美元收盘突破6.30

* 中间价创年内新高

* 短期升值压力犹存

* 1月新增外汇占款有望转正

路透上海2月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三追随强势中间价收升,并突破6.30的关键点位.因欧元走强提振风险偏好,且国家副主席习近平将於近期访美,人民币存在升值的政治压力.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.2945 6.2936 6.3000 6.3027 6.3116 6.3049

上海一银行交易员表示,尽管上周五美国就业报告乐观,但美元上涨动力依然不足.而美联储主席伯南克对於进一步放宽政策仍持开放态度,QE3推出的可能性仍存在,欧元有望获得支撑.

"欧元的涨不一定是来源於欧元区经济本身的增长,而是美国有进一步宽松的可能性,"他认为.

东京汇市欧元兑美元周三触及两个月新高,受希腊相关寄望支撑,认为该国可能很快将同意撙节措施来确保获得第二笔救援资金,避免无序违约.

上述交易员并指出,外汇占款在经历连续三个月的下降後,局面有望扭转.人民币在去年12月屡次触及交易区间下限,而1月美元兑人民币即期汇价多在中间价下方波动,人民币买入意愿强烈.由此判断,1月新增外汇占款可能由负转正.

中国大型投行--中金公司最新报告指出,1月中国外汇占款有望恢复增长,增量达2,000-2,500亿元人民币.

据中国证券报周三报导,外管局表示,当前中国外汇净流入有所放缓,但未出现资金大规模流出的迹象.当前外汇储备经营将控制风险置于首位.

美国白宫此前发表声明称,习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.

以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2550/80 6.2660

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2865/95 6.2920

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水180点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3125元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹/边竞; 审校 乔艳红

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