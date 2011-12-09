问答：人民币汇率连续七日"假摔" 中国央行却为何执意"维稳"?

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 人民币汇率连续七日盘中触及跌停
* 央行执意维稳下,汇率实质在上涨
* 日间跌而未"停"成交活跃
* 正实现"藏汇于民"的流动
记者 曲伟冶/毕晓雯
路透上海/香港12月9日电---中国银行间市场上人民币/美元汇率已连续七日在日间交易时段触及"跌停",但以收盘价计算,却上涨了0.25%,颇有"假摔"之嫌.
究其原因,无外乎任尔东西南北风,中国央行咬定每日6.33的中间价附近不松口,所谓"跌停"也只能成为媒体的炒作题材.因按交易规则,每天人民币波幅,必须以中间价的上下0.5%为限.
这种操作方式仍在继续进行中.周五,中国央行公布的中间价维持在6.3352,比上日收盘价上涨0.4%.
那这就引起市场投资人士的不解,为何每日成交都维系在低於中间价的弱势区间,中国央行就不能顺势调整一下汇价,让人民币真正地贬一下呢?
"做实验呢...,正在人民币均衡汇率形成的初期阶段试验人民币汇率的实际水平."光大银行资金部宏观经济学家盛宏清博士称.
他表示,NDF汇率、以及即期市场汇率与央行中间价格汇率的背离,都是市场机制力量显出结果,这也恰好消解美国对人民币汇率的一些责难.
而市场不断买入美元的需求也没有受到丝毫影响,美元流动性相当充裕,日间交易十分活跃,以"跌"而未"停"描述市场则更为形象些.自上周三(11月30日)人民币/美元于日间交易时段触及跌停後,至本周四已连续七个交易日触及当日中间价上下0.5%的"跌停"位.
但这一历史上从未出现的奇特现象,究竟又什麽特别的含义呢?
**央行为何不动中间价**
一直以来,中间价就被当成汇率的风向标,但市场连续看跌人民币汇率,与央行连续置中间价于较高水平的动作显得格格不入.不过,有分析师指出,央行是在"试水"均衡汇率.
"相互碰撞出一个'均衡水平',需要有一个长时间段的过程."盛宏清指出,在贬值预期中,央行有意识让中间价格升值,恰好可以碰撞出均衡的市场汇率,符合中国人民币汇率的市场化取向.
也有分析师指出,央行没有顺应市场本身的运行轨迹而把中间价连续定这麽高,估计是为了安抚市场,不要产生抢购美元的"羊群效应".
澳新银行中国经济师周浩认为,中国仍实行资本项下的外汇管制,热钱不是那麽容易就出去的.估计央行是担心越来越多的企业跟进买入美元的队伍.
"一些企业发现人民币出现贬值预期,就直接把部分人民币资产换成美元,或者减少美元的结汇,其他企业也陆续跟进,造成美元需求量的增多."他称,"感觉最近人民币频频触及跌停有这方面的原因."
也有市场分析人士指出,欧元区峰会将在8-9日二天召开,欧元未来命运将在周五一锤定音.而人民币汇率的走势与这一结果息息相关,大战之前按刃不动,实属兵家上策.
**人民币真要贬值吗?**
媒体频频使用的"跌停"标题,显然让不少人以为人民币汇率的确跌了.连中国商务部都公开表示,人民币汇率贬值现象很好,说明人民币汇率不受中国政府操纵,是市场调节.
但实际情况让熟知交易规则的人都大跌眼镜.
"说人民币贬值预期,这个确实存在,"招商银行高级分析师刘东亮称,"但中间价开的那麽高,汇率实际上是没有贬值的,至于频繁触及跌停板,只能说市场对那麽高的中间价不认可,大家只能在跌停板上交易."
西南证券首席经济学家王剑辉则指出,人民币跌停,整体来讲是一种回归,中美经济对比,其实是向中国倾斜的局面,抛开政治因素,单讲经济活力,从长期来讲,强势人民币货币还是会维持.
但他也指出,人民币汇率又不完全是趋势主导,很多时候往往受到政治的压力,前期上涨其实是过多,汇率对政治压力的反应比较超前,类似股票,有点阶段性泡沫,这时候就会出现做空的力量,市场不太认可目前的汇率水平,只能以跌停的方式向合理价位回归.
"其实中国还能承受更大升值空间,即使人民币汇率发生贬值现象,只是市场暂时的预期造成的,并不能代表贬值趋势."盛宏清称.
**热钱流出了吗?**
对於市场上抢购美元导致交易频频触及弱势水位,有一种解读是热钱流出了中国.但受访的分析师们指出,中国目前仍实施资本管制,所谓"热钱"并不是那麽容易进出的.根据金融机构和央行外汇占款的分析则可以看出,中国政府长期努力的"藏汇于民"之期望,正在变成现实.
中国央行资产负债表显示10月其外汇资产(接近或相当於外汇占款)较上月下降893.4亿元人民币,这是该数据近八年来首降;而同期包括央行在内的金融机构的外汇占款则仅下降248.92亿元.两个数据的不同说明,承担结售汇业务的各家银行当月的外汇占款仍为增长,也就是说外汇仍然是净流入.
"中央银行把外汇卖给商业银行了,商业银行在人民币贬值预期下,更愿意持有外汇."平安证券固定收益部研究主管石磊称.
而欧债危机的爆发也是引发美元买盘的另一大原因.
"欧债债务危机爆发後,计提欧洲主权债的预期提高很多,西方的银行和企业压力很大,很多跨国企业必须要筹钱,这也造成投机资本的外流."王剑辉表示.
"既然有流动,当然可以流进也可以流出,因此应该说人民币跌停是多种因素共同作用."他称.
**是汇改的好时机吗?**
"其实央行完全可以考虑适时扩大人民币兑美元的波幅限制,这一方面可以减少汇率频频跌停,另一方面,也是在推进汇率市场化进程."周浩称.
他还指出,贬值预期下,也不应完全不推进汇改,只是说要有序推进.比如,先把利率市场化了,然後推汇率市场化,再推国际化,如果简单的汇率市场化,大家担忧人民币贬值,都去集中换汇,这将对目前的金融体系造成冲击.
刘东亮则指出,人民币贬值预期的存在,对於汇率市场化改革确实有一些负面影响,因为大家还是愿意持有强势货币,最後的结果可能会造成集中换汇.中国应该对汇率改革有序推进.
不过,对於是否是改革汇率形成机制的好时机,王剑辉则持相反观点.他指出,从长期来讲,尽管人民币强势货币会维持,但短期并不排除贬值的可能,在这样动荡的行情下推人民币市场化改革,或者国际化,都不应该算是很好的时机,这可能会造成汇率更大的波动.(完)
--审校 杨淑桢
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透北京2月10日 - 今年以来，人民币兑美元汇率在双向波动中小幅走升，1月升值逾1%，2月走势相对平稳。一方面，人民币流动性“紧平衡”对汇市的影响正在逐渐显现，不论从交易还是资本流出层面，都对人民币汇价形成一定的支撑；另一方面，企业的结购汇格局也在发生变化，但能否持续仍待观察。
虽然许多分析师和投资者认为，煤炭的长期前景仍然黯淡，因为政策和技术进步都有利于使用更清洁的天然气和可再生能源来发电，但煤炭行业的较短期前景却发生了天翻地覆的变化。