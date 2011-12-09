问答：人民币汇率连续七日"假摔" 中国央行却为何执意"维稳"?

* 人民币汇率连续七日盘中触及跌停

* 央行执意维稳下,汇率实质在上涨

* 日间跌而未"停"成交活跃

* 正实现"藏汇于民"的流动

记者 曲伟冶/毕晓雯

路透上海/香港12月9日电---中国银行间市场上人民币/美元汇率已连续七日在日间交易时段触及"跌停",但以收盘价计算,却上涨了0.25%,颇有"假摔"之嫌.

究其原因,无外乎任尔东西南北风,中国央行咬定每日6.33的中间价附近不松口,所谓"跌停"也只能成为媒体的炒作题材.因按交易规则,每天人民币波幅,必须以中间价的上下0.5%为限.

这种操作方式仍在继续进行中.周五,中国央行公布的中间价维持在6.3352,比上日收盘价上涨0.4%.

那这就引起市场投资人士的不解,为何每日成交都维系在低於中间价的弱势区间,中国央行就不能顺势调整一下汇价,让人民币真正地贬一下呢?

"做实验呢...,正在人民币均衡汇率形成的初期阶段试验人民币汇率的实际水平."光大银行资金部宏观经济学家盛宏清博士称.

他表示,NDF汇率、以及即期市场汇率与央行中间价格汇率的背离,都是市场机制力量显出结果,这也恰好消解美国对人民币汇率的一些责难.

而市场不断买入美元的需求也没有受到丝毫影响,美元流动性相当充裕,日间交易十分活跃,以"跌"而未"停"描述市场则更为形象些.自上周三(11月30日)人民币/美元于日间交易时段触及跌停後,至本周四已连续七个交易日触及当日中间价上下0.5%的"跌停"位.

但这一历史上从未出现的奇特现象,究竟又什麽特别的含义呢?

**央行为何不动中间价**

一直以来,中间价就被当成汇率的风向标,但市场连续看跌人民币汇率,与央行连续置中间价于较高水平的动作显得格格不入.不过,有分析师指出,央行是在"试水"均衡汇率.

"相互碰撞出一个'均衡水平',需要有一个长时间段的过程."盛宏清指出,在贬值预期中,央行有意识让中间价格升值,恰好可以碰撞出均衡的市场汇率,符合中国人民币汇率的市场化取向.

也有分析师指出,央行没有顺应市场本身的运行轨迹而把中间价连续定这麽高,估计是为了安抚市场,不要产生抢购美元的"羊群效应".

澳新银行中国经济师周浩认为,中国仍实行资本项下的外汇管制,热钱不是那麽容易就出去的.估计央行是担心越来越多的企业跟进买入美元的队伍.

"一些企业发现人民币出现贬值预期,就直接把部分人民币资产换成美元,或者减少美元的结汇,其他企业也陆续跟进,造成美元需求量的增多."他称,"感觉最近人民币频频触及跌停有这方面的原因."

也有市场分析人士指出,欧元区峰会将在8-9日二天召开,欧元未来命运将在周五一锤定音.而人民币汇率的走势与这一结果息息相关,大战之前按刃不动,实属兵家上策.

**人民币真要贬值吗?**

媒体频频使用的"跌停"标题,显然让不少人以为人民币汇率的确跌了.连中国商务部都公开表示,人民币汇率贬值现象很好,说明人民币汇率不受中国政府操纵,是市场调节.

但实际情况让熟知交易规则的人都大跌眼镜.

"说人民币贬值预期,这个确实存在,"招商银行高级分析师刘东亮称,"但中间价开的那麽高,汇率实际上是没有贬值的,至于频繁触及跌停板,只能说市场对那麽高的中间价不认可,大家只能在跌停板上交易."

西南证券首席经济学家王剑辉则指出,人民币跌停,整体来讲是一种回归,中美经济对比,其实是向中国倾斜的局面,抛开政治因素,单讲经济活力,从长期来讲,强势人民币货币还是会维持.

但他也指出,人民币汇率又不完全是趋势主导,很多时候往往受到政治的压力,前期上涨其实是过多,汇率对政治压力的反应比较超前,类似股票,有点阶段性泡沫,这时候就会出现做空的力量,市场不太认可目前的汇率水平,只能以跌停的方式向合理价位回归.

"其实中国还能承受更大升值空间,即使人民币汇率发生贬值现象,只是市场暂时的预期造成的,并不能代表贬值趋势."盛宏清称.

**热钱流出了吗?**

对於市场上抢购美元导致交易频频触及弱势水位,有一种解读是热钱流出了中国.但受访的分析师们指出,中国目前仍实施资本管制,所谓"热钱"并不是那麽容易进出的.根据金融机构和央行外汇占款的分析则可以看出,中国政府长期努力的"藏汇于民"之期望,正在变成现实.

中国央行资产负债表显示10月其外汇资产(接近或相当於外汇占款)较上月下降893.4亿元人民币,这是该数据近八年来首降;而同期包括央行在内的金融机构的外汇占款则仅下降248.92亿元.两个数据的不同说明,承担结售汇业务的各家银行当月的外汇占款仍为增长,也就是说外汇仍然是净流入.

"中央银行把外汇卖给商业银行了,商业银行在人民币贬值预期下,更愿意持有外汇."平安证券固定收益部研究主管石磊称.

而欧债危机的爆发也是引发美元买盘的另一大原因.

"欧债债务危机爆发後,计提欧洲主权债的预期提高很多,西方的银行和企业压力很大,很多跨国企业必须要筹钱,这也造成投机资本的外流."王剑辉表示.

"既然有流动,当然可以流进也可以流出,因此应该说人民币跌停是多种因素共同作用."他称.

**是汇改的好时机吗?**

"其实央行完全可以考虑适时扩大人民币兑美元的波幅限制,这一方面可以减少汇率频频跌停,另一方面,也是在推进汇率市场化进程."周浩称.

他还指出,贬值预期下,也不应完全不推进汇改,只是说要有序推进.比如,先把利率市场化了,然後推汇率市场化,再推国际化,如果简单的汇率市场化,大家担忧人民币贬值,都去集中换汇,这将对目前的金融体系造成冲击.

刘东亮则指出,人民币贬值预期的存在,对於汇率市场化改革确实有一些负面影响,因为大家还是愿意持有强势货币,最後的结果可能会造成集中换汇.中国应该对汇率改革有序推进.

不过,对於是否是改革汇率形成机制的好时机,王剑辉则持相反观点.他指出,从长期来讲,尽管人民币强势货币会维持,但短期并不排除贬值的可能,在这样动荡的行情下推人民币市场化改革,或者国际化,都不应该算是很好的时机,这可能会造成汇率更大的波动.(完)