中国商务部称本年度暂停进口朝鲜原产煤炭 19日起执行
路透上海2月18日 - 中国商务部和海关总署周六联合发布公告称，本年度暂停进口朝鲜（北韩）原产煤炭，包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭，自明日（19日）起执行，有效期至12月31日。
* 人民币兑美元中间价第三日创新高
* 希拉里访华,央行或借强劲中间价显示维持升值意图
* 盘中低点较中间价波动超0.5%,但较1%尚有距离
* 美国经济数据支撑美元,人民币升势受抑短期料盘整
路透上海5月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收升,仍未脱离近日6.30元附近主要区间,并且较第三日创下新高的中间价,波动幅度亦再超过0.5%,不过与1%的新界限尚有距离.
交易员认为,目前海外美元并未出现明显弱势,但人民币中间价如此走强,或是在美国国务卿希拉里克林顿访华背景下,央行显示维持人民币升值的一种意图.不过结合中国贸易和经济数据等看,汇价暂时还不具备大幅攀升的条件,短线料仍以盘整为主.
海外美元反弹、人民币中间价连创新高,但市场成交却维持在6.30元附近.中间价走势"和(希拉里访华)肯定有关系,……可是市场根据供求有均衡的价格."上海一银行交易员认为.
北京一银行交易员指出,虽然目前市场交投区间明显脱离中间价,但如果央行继续维持中间价的强势,不排除未来人民币成交价随之上移的可能,但因支撑大幅升值动力不足,暂时尚难形成新的突破.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3070 6.2984 6.3079 *6.2670 6.2787 6.3102
注: * 表示为2005年汇改以来新高
美国国务卿希拉里克林顿周三到达北京,中美两国领导人年度会谈即将开始.美国方面对人民币汇率的最新表态是美国财长盖特纳.他称中国货币需要进一步升值.
上海另一银行交易员并表示,除美国国务卿访华因素外,平抑NDF市场等未消的人民币贬值预期,亦或是央行提升中间价的原因之一.当然这种情况下人民币波幅的扩大,并非真正市场化因素所推动,实质意义有限.
以下为北京时间16:48,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3420/20 6.3420
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3011/75 6.2980
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水300点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3370元.
东京汇市美元兑日圆周三从两个半月低位反弹,此前美国制造业数据乐观,缓解对经济放缓的担忧.不过在美国就业数据等重要事件出炉前,涨势受限.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.并於2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制至1%;随後又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 李宏薇/刘昕; 审校 乔艳红
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