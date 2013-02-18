人民币即期收跌 节后购汇及日圆续走软构成短期贬值压力

* 人民币即期收跌

* 中资行购汇较多

* 购汇料包含节后信用卡还债短期因素

* G20未责难日本,短期人民币亦面临一定贬值压力

路透北京2月18日 - 人民币兑美元即期周一收跌,中资行购汇较多.交易人士指出,购汇除一部分企业需求外,估计也包含节后信用卡还债因素,因观察到购汇主力均为发卡较多的银行,且节日期间中海油(0883.HK)对加拿大NexenNXY.TO收购案获批,可能也会对购汇心理有一些作用.

他们续称,近日20国集团(G20)会议未对日本的宽松货币政策有所责难,日圆料进一步走软,短期内人民币也因此面临一定贬值压力.

"G20也没有对日本责难,也就是发达国家的政治压力近期不大,人民币趁这个时机也进行适当的贬值,有利于恢复外贸活力,这应该是比较聪明的做法."上海一外资行交易员分析说.

他表示,今天中资行可能有购汇还信用卡债的需求.春节长假期间游客到境外用信用卡消费以后,发卡银行需要用人民币买美元,再还给境外行.不过这个因素应该比较短暂.

而上海一外资行交易员亦称,短期内预计人民币中间价会窄幅振荡,同时盘中价格与中间价的差距会缩窄,但不一定会明显走贬,因市场上现在还没有很明显的预期,加上中海油收购案获批对购汇心理或有些作用.

北京一国有大行交易员也认为,节后购汇偏多不会持续太久,本周内可能还会回到净结汇的市况.

此外,对于即将召开的两会,交易员多认为,3月初召开两会(人大,政协会议)前人民币中间价会保持相对平稳.上述外资行交易员称,人民币成交价短期可能小幅走贬,以减轻相对于弱势日圆近期以来积攒的贬值压力,并缩窄与中间价之间差距.

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2427 6.2325 -0.16%

中间价 6.2816 6.2793 -0.04%

日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 95 6.2350 6.2445

2013年来即期升贬值幅度 -0.20%

1年期美元人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:54 今日 上日

1年期NDF 6.3270/90 6.3100

CNH即期 6.2313/37 6.2185

东京汇市日圆周一全线走疲,兑美元跌向33个月低位,之前20国集团(G20)会议未直接批评日本大胆推动复苏的计划;该计划导致日圆走软.

中金公司首席经济学家彭文生最新研究报告称,日圆兑美元、兑人民币汇率从去年9月至今大幅贬值,但对于中国经济的影响料有限,包括贸易渠道、资金流动等方面所会受到的冲击都不大.

中国社科院学者发表文章建议,中国应保持人民币兑美元汇率每日上下1%波幅限制,并明确宣布人民币汇率波幅实施年度波幅上下限管理,每年上下波动幅度不超过7.5%,在此范围内,人民币汇率完全由市场供求自发决定.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 张喜良)

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