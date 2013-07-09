人民币收盘微升 中美战略对话料助推中间价小幅上扬

* 人民币即期微幅上扬

* 中间价走升，仍相对持稳

* 短期汇率可能仍在6.12-14元之间，交投谨慎

* 中国CPI和PPI等宏观数据对即期市场影响有限

路透北京7月9日 - 人民币兑美元即期周二微幅收扬，幅度弱于中间价升幅。隔夜美元指数高位小幅回落，人民币中间价顺势上升77个点子，但市场反映并不明显，多空双方表现均很谨慎。

交易人士称，整体市场基本平稳，中间价并未显露有贬值的迹象，客盘在主导市场行情。后期人民币汇率升贬值预期分化仍在持续，整个交易区间将大致维持在6.12-6.14元间，客盘结购汇相对均衡。

“市场很安静，没有明确的方向，还是要看老大（央行）要往哪里走。”上海一外资行交易员称。

不过一家国有大行交易员指出，近期中间价持稳，对市场交易价格的指导意义弱化，有时甚至出现中间价和市场价反向的情况，市场反而对CNH的价格相对敏感，交易者试图从CNH的走向中看出人民币汇率未来走向的蛛丝马迹。不过，由于CNH和境内市场间的价差比较小，且监管层政策收紧，最近跨市场套利的盘子非常小。

他称，目前汇市处于相对脆弱的平衡格局，底子比较薄，这也是对后市看法分歧比较大的一个反映。中国CPI和PPI数据对人民币的即期市场影响有限；相较之下，进出口、贸易顺差的状况以及银行间结售汇数据对汇市走向有更强的指引。

对于未来走势，多数交易员认为，考虑到即将召开的中美战略对话，人民币中间价可能在维稳的基础上小幅上扬，受此影响，人民币市场价格亦可能小幅上扬，但幅度有限，毕竟中国经济的基本面不支持人民币大幅升值。

“后期（人民币汇率）朝升值的可能性更大，支持升值的因素更多一点。”上海一股份制行交易员称。

多位美国官员周一表示，美国和中国本周将举行的战略与经济高层对话，预料将让美国有机会评估北京新领导班子及其有关经济改革的评论。

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1295 6.1337 0.07%

中间价 6.1730 6.1807 0.12%

成交额 167亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 48 6.1274 6.1322

2013年来即期升贬值幅度 1.64%

1年期美元/人民币掉期升水 1,200

离岸人民币市场,北京时间16:50 今日 上日

1年期NDF 6.2880/10 6.2980

CNH即期 6.1339/62 6.1358

东京汇市美元兑一揽子货币周二持稳，其全面涨势不变，因市场继续关注美联储或削减购债计划的举动。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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