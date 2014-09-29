人民币收挫0.38%至一个月新低

路透北京9月29日 - 中国人民币兑美元周一收挫0.38%至一个月新低。香港“占领中环”事件以及国际美元连涨11周影响下，人民币中间价创近三周低位，带动人民币汇价走弱，而十一长假节前购汇猛增，加上季末和月末因素等共同作用，推动人民币加速贬值。

数据显示，今日在岸人民币汇价盘中最低触及6.1571元，离岸人民币(CNH)汇价盘中最低报6.1770元，均较上日尾盘跌逾300点子。

交易员表示，受香港“占中”事件影响，早盘人民币随CNH走贬，但CNH波幅对境内人民币走势影响不会太大，境内仍是以央行中间价及实际进出口需求为引导。不过，今日境内节前购汇力道不小，加上季末和月末因素共同作用，午后国有大行积极入市购汇，助推人民币挫跌。

“今天（美元）买盘特别厉害，以四大行买入为主，交易量整体都起来了，...今天有节前购汇的需求，也有月末、季末的购汇需求，也有银行提前准备头寸，应对节后美元信用卡还款，占中也有点关系，CNH上得更多。”一外资行交易员称。

他并强调，“其实事情并不是特别大，但几个事情加在一起，影响就大一点。”

对于未来走势，他认为，今天的行情还是显得“比较奇怪”，市场猜测可能有央行的因素在其中，不排除汇市启动新一轮双向波动的行情，但人民币汇率走贬多少则要看央行的态度。

一国有大行交易员稍早称，节前购汇力道不小，“中午都不消停，大家买（美元）得真凶啊。”这其中一部分是节前购汇，加上跨境套利的盘子也有作用，占中事件对离岸人民币有影响，但不是主要原因，最近离岸人民币走得一直比较弱，跟对中国经济形势的担忧有关系。

香港民间发起的＂占领中环＂运动于周日提早爆发，为自香港回归以来最严重的不稳定局面，受此影响，香港恒生指数.HSI今日收跌1.9%至两个半月收盘低点。

全球汇市，美元兑日圆、兑欧元以及美元指数周一均触及多年高位。在本周重要经济数据出炉之前，美元持续三个月的涨势仍未见乏力迹象。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1501 6.1270 -0.38%

中间价 6.1539 6.1508 -0.05%

成交额 176亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.41% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 287 6.1284 6.1571

2014年来即期升贬值幅度 -1.56%

1年期美元/人民币掉期升水 1370

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:44

1年期NDF 6.2705/55 6.243

CNH即期 6.1739/58 6.1444

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李文科；审校 黄凯/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。