人民币略收升 中间价跌至两个月新低但结汇仍略强

* 人民币即期略收升

* 中间价跌至逾两个月新低

* 结汇仍偏强，客盘主导市场波动

路透北京8月2日 - 人民币兑美元即期周五即期略收升，而今日中间价下滑至逾两个月低位。交易员指出，7、8月汇市交易相对清淡，但结汇卖盘仍然相对偏强，部分抵消中间价下滑影响。

交易员指出，预计人民币短期内将出现一波小幅偏强走势，因最近整体结汇力量仍然偏强，不过目前交易整体仍在区间之内，日间波动也比较小，一般只有30-40个点，交易相对谨慎，长远看方向仍不明朗。

“整体而言，（美元/人民币）中间价没什么新意，虽然往上走了挺多，但只是跟着美指在动，向上向下没有方向，整个市场也是flow在推动。”上海一股份制交易员指出。

上述交易员指出，20号文的影响已经在6月末之前基本消化，之后每个月的影响就不会太大，因为其结购汇的数量对于整个市场而言仍是比较小的。

上海另一个股份制交易员指出，结汇力量仍然偏强，今天人民币可能仍会升破6.1300元。未来小幅偏强走势的可能性亦比较大。

“日内和隔夜的交易都很难做，没有方向，很无聊，现在来看还是要等，等政策或者其他。”上述交易员指出。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1294 6.1305 0.02%

中间价 6.1817 6.1778 -0.06%

成交额 145亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 38 6.1285 6.1323

2013年来即期升贬值幅度 1.65%

1年期美元/人民币掉期升水 1,160

离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日

1年期NDF 6.2892/29 6.2955

CNH即期 6.1280/87 6.1333

东京汇市美元兑日圆周五持稳，但仍守住上日创下的大部分涨幅，此前美国经济数据优于预期，引发有关非农就业报告料表现较佳的预期。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。