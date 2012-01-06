人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币兑美元小幅收跌
* 美元再度走强拉低中间价
* 欧债疑虑且美国经济数据向好,利多美元
路透上海1月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五小幅收跌,受隔夜美元指数强劲走升的带动.数据显示欧美经济呈现出越来越大的差距,这促使投资者更加亲睐美元,亦令人民币升值动力下降.
尽管法国公债标售结果良好,但市场关於欧元区债务危机的忧虑仍未消退.相比之下,美国数据乐观则激励了美元.
"欧美经济,一个正缓慢走向复苏,另一个还在探底,最糟糕的是不知道底在哪里,"上海一位银行交易员说.
他表示,欧元区的债务危机不仅让欧元持续处在下跌趋势当中,同时也令世界经济增长前景蒙尘,人民币等亚洲新兴市场货币走势承压.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3095 6.3056 6.3160 6.3166 6.3115 6.3017
东京汇市欧元兑美元及英镑周五触及16个月低点附近,兑日圆盘旋於11年低点.市场预计欧元将进一步走弱.
法国周四通过公债标售募集资金79.6亿欧元,公债获得近两倍的超额认购.尽管标售结果良好,融资忧虑仍挥之不去,交易商称下周将迎来重大考验,届时意大利和西班牙等更疲弱的经济体将发债.
另外,数据显示美国12月民间就业人数大增且初请失业金人数进一步减少,也提振美元.周五美国还将公布重要的就业数据,分析师预计12月就业岗位增加15万个,高於11月的增加12万个.
以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3450/00 6.3400
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2995/60 6.3140
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水419点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3514元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 周晓峰/曾菱; 审校 黄凯
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