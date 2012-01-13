中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月22日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
* 人民币兑美元大幅收涨
* 午盘结汇卖盘大增
* 12月外汇占款降幅扩大,暂未影响市况
* 但短期仍可能令人民币承压
路透上海1月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五大幅收涨.午後大量结汇卖盘涌现,激发人民币突破此前的盘整之势,强势上扬.尽管去年四季度中国外储下降,且12月外汇占款降幅大增,但市况暂未受此影响.
"主要是因为个别大行大量结汇,所以说(把美元)砸下来了,"上海一银行交易员指出.
他并表示,年初确实存在结汇量扩大的情况.此前投资者多延续一贯的思路,做多美元,但随後大量的结汇盘还是对市场形成冲击.虽然12月新增外汇占款大幅下降,但伴随着1月结汇量的增加,外汇占款不太可能重蹈12月的覆辙.
不过,亦有交易员认为,外汇占款连续三个月减少显示资本流出迹象已较为明显,而且这一趋势暂无扭转的迹象,人民币兑美元短期可能将会承压,但在央行遏制贬值预期的意图下,即使有所调整,下行幅度也不会很大.
华南一银行交易员称,外汇占款进入下降趋势已经在预期当中,现在的人民币兑美元市场走势也已经隐含了一定的预期.但不利的数据仍会对人民币走势形成一定压制,近期人民币兑美元可能会小幅走低.
中国去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------
6.3066 6.3053 6.3198 6.3201 6.3230 6.3178
上述华南交易员并指出,今年央行在汇率政策上可能将倾向於双向波动,在一定区间内反复震荡或将成为今年最为常见的走势,预计人民币兑美元未来一至两个月内在6.30附近拉锯,不太会有明显的升值动作.
欧元兑美元周五在东京汇市时段上涨,止损买单加剧涨势,市场对希腊达成债券互换协议的希望升温,亦支撑欧元.
以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3000/90 6.3120
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3000/30 6.3115
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水343点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3409元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞/冉莹; 审校 林高丽
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