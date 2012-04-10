人民币兑美元继续收跌

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
* 人民币兑美元即期续收跌
* 出口数据好於预期,但市场反应平淡
* 购汇盘跟随海外欧元走势买入美元
* 区间运行仍是主旋律
路透上海/北京4月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二续收跌.3月出口数据好於预期并录得较大额顺差,但市场反应平淡;购汇盘跟随海外欧元走势买入美元,致人民币走势续显弱.
"(即期汇价)没走出符合贸易数据的走势."华南地区一银行交易员称,"缺乏参照的情况下,海外欧元在走弱,国内市场也能看到一些大行买入美元的兴趣."
3月中国出口同比增长8.9%,进口同比增5.3%,贸易顺差53.5亿美元.
北京时间17:36，欧元兑美元报1.3083/1.3084美元,较上市收盘价的1.3106走弱.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3115 6.3062 6.3128 6.3048 6.3021 6.3085
恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强指出,3月份出口落在预期内,而进口却相对较弱.人民币中长线仍需要视欧洲及美国等外围经济体情况而定.
上海一银行交易员也认为,长期而言,人民币兑美元仍将维持区间运行的状态.
"目前的汇价区间是央行愿意看到的,如果後期政策没有调整的话,在这个区间内仍会徘徊一段时间."他并称.
该交易员指出,目前的汇价区间基本上意味着今年以来既不升值也不贬值,但是汇价波动仍然还在,比较符合央行一贯的口风,扩大波动区间,维持汇率相对稳定.
以下为北京时间17:36,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3375/25 6.3310
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3090/10 6.3100
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水160点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3275元.
东京汇市日圆兑美元周二微升,此前日本央行维持货币政策不变,不过许多人认为关於日本央行将在4月稍晚放宽政策的预期将令日圆持续承压.<FRX/CN>
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 黄凯/曾祥进
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