人民币兑美元创新高後逆转收跌

* 人民币兑美元追随中间价盘中创新高

* 午後购汇客盘稍多,拖累人民币逆转收跌

* 破6.30後追涨谨慎,短期围绕6.30附近仍有震荡

* 贸易数据影响暂不大,需综合後期其它数据考量

路透北京/上海2月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五在创出盘中新高後逆转收跌,近期美元走势偏弱,加之中国国家副主席习近平访美在即,中间价创汇改来新高,早盘人民币亦跟随冲高,但午後购汇客盘稍多,拖累人民币小幅走低.

市场人士认为,从近期走势看,人民币在升破6.30後机构追涨都较为谨慎,而且今年的外汇收支情况依然面临较大不确定性,目前暂时缺乏实质性的利多因素推动人民币持续升值,短期内围绕6.30附近或仍有震荡.

市场人士并指出,中国1月贸易顺差扩大至六个月新高,需结合後期公布的其它宏观数据,综合判断基本面走势,进而为人民币提供引导.

"(人民币兑美元)在破了6.30後,6.29附近经常会有一些购汇盘回补,短期升值的动力不足,"华南一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.2986 *6.2884 6.3021 *6.2937 6.3009 6.2952

注:*表示创2005年7月汇改来新高

亚洲尾盘,美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,投资者竞相出脱悲观押注希腊局势的交易.周二来,一直处於78.8关口下方的美元指数.DXY,亦同步上涨,但远未突破.

中国海关稍早公布,1月中国进出口双双呈现负增长,均创出两年多来新低,而贸易顺差则扩大至272.8亿美元,创下六个月来新高;经季节调整,1月出口环比下降3.3%,进口下降2.9%.

招商银行高级汇市分析师刘东亮指出,季调後的进出口环比增幅均为负,或说明国内外需求的不乐观;需进一步结合未来公布的经济数据,综合判断国内经济情况,进而判断其对人民币走势的影响.综合目前的因素判断,其预计近期人民币或维持偏强走势.

中国商务部部长陈德铭周四表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长,保持人民币汇率的基本稳定.

东京汇市,欧元兑美元和日圆周五脱离两个月高位,尽管希腊达成了财政改革协议,进而敲定外部援助并避免违约,但市场依旧担心其债务重组的承诺.

以下为北京时间16:55,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2690/40 6.2615

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2960/80 6.2910

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水199点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3185元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/边竞; 审校 林高丽

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