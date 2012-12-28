人民币跟随中间价收高

"整体交易都很清淡吧,年底了都这样."上海一股份行交易员并称,年底人民币收盘价位仍要看下周一中间价怎么开,"个人估计年底收盘应该就在(目前)这个水平上下吧,比年初升值1%左右."

人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.