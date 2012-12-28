人民币跟随中间价收高

1月人民币实际有效汇率三连升至八个月高点 名义汇率则微跌--BIS
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。
* 人民币即期收高
* 全周累计贬值0.08%
* 中间价终结六连跌后走强
* 年底前市场交易清淡
路透北京12月28日 - 人民币兑美元即期周五小幅收高,因中间价连跌六天后走强,跟随隔夜欧元涨势.交易员称客盘全天稍偏结汇,惟临近年底市场意兴阑珊,市场保持窄幅振荡.
"整体交易都很清淡吧,年底了都这样."上海一股份行交易员并称,年底人民币收盘价位仍要看下周一中间价怎么开,"个人估计年底收盘应该就在(目前)这个水平上下吧,比年初升值1%左右."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2335 6.2295 6.2345 6.2896 6.2949 6.2360
人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.
东京汇市欧元/美元周五报1.3242,较纽约尾盘上涨约0.1%,但低于上周创下的八个月高位1.33085.投资人静候美国财政僵局的最新发展.
以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3315/61 6.3335
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2240/60 6.2270
境内美元人民币一年期掉期升水报1,360点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3695元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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