人民币小幅收高 政治局会议整体稍偏利好

* 人民币即期小幅收升，在6.13一线持续窄幅振荡

* 总体相对平衡，近期结汇稍多

* 中央政治局会议未提及汇率，直接影响因素较少

* 下半年基本面可能对人民币稍偏利好

路透北京7月31日 - 人民币兑美元即期周三微幅走升，在6.13一线继续保持窄幅振荡，市场供求相对均衡；昨天中央政治局会议未提及人民币汇率，对于汇市的直接影响因素也较少，市场保持相对稳定。

上海一股份行交易主管表示，近期结汇稍微显多，所以市场价格也往升值方向偏，“我们现在都不敢猜方向，都是跟着大行做，他们看得见的客盘方向更多点。”

而北京一国有大行交易员表示，当前中间价对于市场价的指导意义不强，只有明显的方向性变动时会影响市场动一动，更多时间市场都是按照供需关系自己在走。而总体上看结购汇是保持稳定的，近期结汇稍微多一点。

上述股份行交易主管表示，从下半年整体的政策指向上看对经济基本面偏利好，所以还是对人民币有所支撑的，“前期外界对中国经济放缓的论调一直存在，但要看到增速放缓，但还是在增长，只是速度稍微慢一点而已。”

中共中央政治局周二召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。

在外贸方面，会议指出要稳定对外贸易，完善政策和服务，拓宽出口渠道，积极增加进口，有效应对贸易摩擦，鼓励有条件的企业到境外投资。

东京汇市美元兑一篮子主要货币周三持稳，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策决议出炉前，投资人审慎行事。美联储表态料将传达温和信号。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：???

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1289 6.1317 0.05%

中间价 6.1788 6.1770 -0.03%

成交额 143亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.82% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 37 6.1283 6.1320

2013年来即期升贬值幅度 1.65%

1年期美元/人民币掉期升水 1,170

离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日

1年期NDF 6.2975/05 6.2960

CNH即期 6.1320/40 6.1340

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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