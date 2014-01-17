离岸人民币综述：押注人民币迈入“5”时代 看多衍生品开年大热

记者 李珊珊

路透香港1月17日 -乘着中国汇率改革以及人民币国际化的期望，人民币汇价自去年底展现周周有新高的强劲涨势，特别是没有央行干预的离岸汇价，转眼间6.0大关在望，＂五字头＂时代俨然将临。

在人民币汇价将跨上另一台阶之际，传统在年初布局财务操作的企业，把目光由港元等其他货币转至人民币上，令押注人民币看升的衍生性商品成了开年来最火爆的交易之一，各家银行无不推出各式期权组合，期以让投资者在最短时间内享受这波单边升势带来的丰厚利润。

银行人士指出，人民币稳定向上的特质，令外汇累计期权（target redemptionforward）为主的相关衍生品近两年来在市场走红。投资人通过＂买入美元卖权、卖出美元买权＂加上”下档保护（protection）”组合，执行价格每个月与离岸定盘价格比价一次，如果提前达到合约设定的获利目标，投资人可以提前出场。

而去年底以来，人民币由6.0700以上快速升至目前的6.0220左右，令不少稍早承作此合约的投资人尽享获利，提前出场。口耳相传下，此成为台资企业或是中资企业在港分支的热门投资。

人民币中长期升值虽尚无改变之虞，不过，目前相关产品的价格已高，产品期限也由去年初的一年拉长至两年，意即，若人民币涨势减缓，投资人可能需更长时间持有部位，一旦人民币出现1-2%以上的跌幅，甚至急速跌破下档保护，其杠杆操作的特性，将会令投资人蒙受损失。

银行人士指出，人民币是受管制货币，较难暴涨暴跌，出现像中信泰富投资澳元TRF巨额亏损的机率较小，但随着汇率改革推进，双边波动的风险增加，投资人仍需留意。

市场预期汇率改革中喊了许久的＂波幅放宽”可能在今年落实。波幅放宽不至于改变市场对于汇率方向看法，但在一个多空仓严重不均衡的市场，人民币波动将大增，涨时助涨，但一旦走势反转，跌势也会扩大。

“我们预期人民币每日波幅第二季可能放宽至1.5%，从而增加第二及第三季的市场波动度。＂渣打银行外汇分析师罗铭勤说。

他表示，基金等非投机性投资人短期应继续保持人民币多仓，但在第一季底时应减少曝险。

离岸人民币汇价在本周触及历史新高6.0160，周五尾盘报6.0222，较去年底升值约0.6%；2013年全年则升约2.7%。

渣打预期，至年底，在岸人民币将升至5.92，离岸人民币升至5.91，先前预估分别在6.03和6.01。

本周的离岸人民币债券市场出现首家蒙古发行人，台湾宝岛债也出现首支10年期债券，展现了点心债发展的活力。

两周来，投资等级如福斯汽车、中国东方资产等债券大受欢迎，而当代置业、蒙古贸易及发展银行等高收益债券亦有所好，迎合了各类投资人需求。不过，投行人士指出，境内债券利率居高不下，宝岛债利率亦相对吸引人，部份投资人对于香港点心债的兴趣不如去年，虽不至于让收益率弹升，但与其他市场的比价压力料将渐次浮现。

欲浏览台湾人民币存款/放款趋势图，请点选：(r.reuters.com/tar95v)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 渣打银行 3,947.0 7

2. 法国巴黎银行 2,085.0 3

3. 中国银行 1,975.0 2

4. 星展 1,922.0 3

5. 汇丰 1,581.3 7

**本周市场动态**

--至去年12月底止，台湾银行业累计人民币存款达1,826亿元，较前月成长约17.71%。台湾央行官员表示，12月存款持续增加主要受惠银行优惠存款方案的推出。

--韩国进出口银行（KEXIM）在台湾发行了一期10年期人民币债券，为宝岛债市场去年开展以来首支10年债。该期债利率为4.5%，几乎全获保险投资人认购。

--中国人民银行公布，2013年全年跨境贸易人民币结算业务累计为4.63万亿（兆）元，较上年的2.94万亿元同比大增57%，反映出人民币国际化持续推进下，货币使用度飞速增长。以此计算，去年12月单月人民币贸易结算业务为5,783亿元，环比增14.2%，并再创2012年1月央行公布单月数据以来最高。

--汇丰中国为美国多元化工业产品制造企业--都福集团在上海自贸区的子公司提供跨境双向人民币资金池服务。此令跨国企业能够更好地实现境内外资金池内人民币资金在一定额度内的自由流动，一方面提高人民币资金在集团内的使用效率,并服务于集团在全球的资金管理目标；另一方面提升人民币在集团内作为主要交易结算货币的地位。

--深圳前海管理局副局长何子军在香港出席亚洲金融论坛时指出，去年该区跨境人民币贷款已逾150亿元，希望明年可以翻两番，目标是达到500亿元。上海市长屠光绍在同一论坛中表示，人民币资本项目的可兑换，是上海自贸区金融改革里面最重要的，放在第一位，预计有关细则最快第一季发布。（完）

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