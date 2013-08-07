人民币在清淡市况升破6.12元创新高

* 即期突破6.12元关口，收创新高

* 尚未有大额客盘跟风

* 市况清淡仍在等候方向指引

* 亦聚焦周四贸易数据

路透北京8月7日 - 人民币兑美元即期周三午盘攻破6.12元整数关口，刷新历史新高。但交易员认为整体并未摆脱近期窄幅波动的特点，突破关键点位也是在近几日客盘稍重、又缺乏指引的情况下市场顺势而为，明天可在贸易数据中寻觅方向提示。

他们表示，整体而言，在外管局20号文的政策因素消退后，客盘结汇仍相对偏强，但由于中间价持稳、消息面又无更多新意，即期保持日内窄幅震荡、日间顺势缓步升值的节奏。近日成交额持续处于较低水平，大额客盘难觅踪影，还难以看清后市方向。

上海一外资行交易员说，推测今天突破6.12元纯属客盘行为，突破之后也确实吸引了一些小额客盘结汇出现，但并未看到有银行跟风。由于没有更多方向上的指引，银行对于美元做多动力不强，创新高后做空的空间也不大。希望能在明天的贸易数据中找到更多提示。

上海一股份制行交易员亦指出，如果能有效突破6.1200的心理关口，或许会引发一波行情。目前来看，虽然近期金融政策密集出台，但涉及汇市的并不多，而贸易水分在20号文之后基本被挤出，料明日的最新贸易数据亦不会对汇市有太大扰动。

另一上海股份行交易员认为，在没有指引的情况下，很难说突破后会因此持续走出明显的升值趋势。6.12元关口对美元还是有一些支撑，整体趋势还难以判断，“大的购汇客盘要是一进场，那这几天的涨幅都收回去了。”

尽管中国第三季度出口形势不容乐观，但7月份进出口均有望呈同比增长态势，从而摆脱上月同比双双回落的格局，不过增速仍可能不会太快。接受路透调查的25家机构预测中值显示，7月份中国出口料同比增长3.0%，进口增长2.1%；而贸易顺差规模料为272亿美元。

东京汇市美元兑日圆周三触及六周低点，受有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激措施的不确定性打压。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1192 6.1217 0.04%

中间价 6.1726 6.1753 0.04%

成交额 131亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.87% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 32 6.1189 6.1221

2013年来即期升贬值幅度 1.82%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日

1年期NDF 6.2750/80 6.2750

CNH即期 6.1175/95 6.1183

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/黄凯)

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