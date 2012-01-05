人民币兑美元跟随中间价小幅收低

* 人民币兑美元跟随中间价小幅回调

* 因欧债危机前景不明

* 美元近一阶段将维持相对强势

* 人民币短期内升值动力不强

路透上海1月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四跟随中间价小幅收低,受隔夜美元指数反弹牵动.因欧债危机前景未明,美元近一阶段预计维持相对强势.

"我觉得在一季度,人民币都不会有太强的升值动力,主要是外围的环境非常的不明朗,"华南一银行交易员说.

他指出,中间价比预想的回调幅度大了一些,但总体来讲还是比较平稳.对於春节前後外汇市场的走势特征,他认为,一般在长假之前,市场对於美元的需求将会有一个集中释放的阶段,而在这之後,结汇有可能占据相对上风.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3017 6.2990 6.3064 6.3115 6.3001 6.2946

2012年中国农历春节假期是在1月22日-28日.人民币兑美元2011年累计升幅为4.7%.

东京汇市欧元兑日圆和澳元在周四亚洲时段徘徊在多年低点略上方.市场再度聚焦于欧元区债务危机,稍晚法国将标售公债.

法国将於周四标售多达80亿欧元公债.但下周将进行的意大利和西班牙公债标售才是对投资者信心的重要检验,届时,这两个在不断升级的欧洲危机中有最多敞口的国家将拉开公债再融资帷幕.

市场关注的焦点还有周五将公布的美国就业数据,分析师预计12月就业岗位增加15万个,高於11月的增加12万个.

以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3325/75 6.3350

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3035/45 6.3130

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水475点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3492元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰/曾菱; 审校 杨淑祯

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