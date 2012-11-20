人民币随中间价反弹收高 尾盘现大行购汇涨停得以打开

* 人民币收盘脱离涨停回落,但仍收高

* 中间价结束三日下跌後上扬

* 市场续观察中间价走向

路透北京11月20日电---人民币兑美元即期周二收高,在长时间钉牢涨停位後,午盘尾段在中资大行报价带领下回落.不过由於中间价结束连续三天低开後反弹,市场人士强调,人民币强势的基本面并未改变,期待央行的态度.

银行交易员称,早盘人民币随中间价走势上涨并几乎钉牢在涨停位,延续强势,市场结汇情绪更浓,但成交稀薄.不过接近尾盘时,在农行和工行等几家大行报价带领下涨停板得以打开.

"感觉央行不想通过激进的手法去干预市场,所以每次都是到了尾盘,大行出来维持流动性带动市场."上海一位股份制银行交易员表示.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2326 6.2297 6.2333 6.2926 6.2975 6.2345

"每次都是在尾盘的时候才做点啥...如果在盘间做的话,(美元买盘)就会被迅速吸收,就没有价格波动了."上海一外资企业外汇交易员称.

银行交易员表示,人民币兑美元上周五中止了此前连续13日触及涨停的势头,市场认为情况在改善,但现在看来没有趋势性的行情出来,结汇盘仍很重,而中间价亦忽高忽低,市场难以揣测央行的态度,央行亦没有出来干预的迹象.

上海一外资行的交易员称,前段时间看到一些大行在买美元,市场就猜测可能是央行干预,但最近又看到这些大行还在卖美元,央行的态度让市场很迷惑,"不知道央行的态度在哪里?"

上海另一股份制银行交易员称,接下来要麽中间价很明显往上走,或者央行很明显地干预市场,否则市场只能回到之前这种持续涨停的状态.

人民币兑美元上周五未再触涨停,一度令市场猜测人民币强势走升势头或逆转.但本周一,人民币再现以涨停位作收走势.人民币自7月底逆转此前贬值走势以来已累计升值逾2.6%,而9月之後人民币升值更是呈加速势头.

东京汇市欧元/美元下跌0.2%,至1.2790美元,在穆迪调降法国评等後,欧元已经有所下滑.

以下为北京时间17:08,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3272/42 6.3305

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2315/55 6.2320

境内美元人民币一年期掉期升水报1,435点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3761元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/杨淑祯

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