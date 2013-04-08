中间价带动人民币小幅收跌

* 人民币即期小幅收跌，市况清淡

* 中间价随日圆新一轮下挫小幅下跌

* 短期内人民币汇率料难有更多强烈反应

* 分析称监管层不乐见人民币贬值

路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期周一在中间价引领下小幅收跌，日本央行此前推出有力的货币扩张政策抗击通缩，引发日圆新一轮下挫并带动东亚货币走低，人民币中间价亦顺势下行，但幅度相对有限，且尾盘一波结汇小高潮令人民币全天跌幅愈加收窄。

交易员并称，日间行情仍显寡淡，客盘仍稍偏向结汇，而市场成交意愿不大，波动空间也较窄，尾盘未见大行购汇，结汇力量顺势推升人民币，令人民币全天跌幅收窄。分析人士认为，后期需要关注日圆走势，若其汇率跌破100日圆可能引发人民币中间价更多反应，监管层料不会任人民币持续升值而损害出口商利益。

“（人民币/美元）一天波动才几个点，在尾盘一波行情波动近20个点，...主要是市场惯性思维认为大行会出来购汇，结果没出来。”上海一银行交易员称，未来更多关注中间价走向，是否将跟随日圆贬值。

上海另一家外资行交易员称，人民币中间价小幅走低，跟随日圆走势，央行这样随日圆调低中间价是很聪明的，主要考虑到日圆短期贬值对中国出口可能产生冲击，因为日圆短期贬值将带动东亚货币的整体贬值，从这个角度而言，对中国出口的影响将是比较明显的。

上述交易员并称，市场比较平静且购汇稀少，出现的少许买盘应该是上周空头的回补。并未见到大手笔的客盘，没有较强的交易意愿。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，

以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2033 6.2010 -0.04%

中间价 6.2650 6.2609 -0.07%

日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 34 6.2031 6.2065

2013年来即期升贬值幅度 0.44%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:32 今日 上日

1年期NDF 6.2915/52 6.2900

CNH即期 6.1978/13 6.1980

日圆周一重拾跌势，兑一些主要货币创下新低。此前日本经济新闻报导，日本央行本周将买入1.2万亿日圆剩余期限在五年以上的政府公债，显示出日本央行不同以往的迫切感。美元兑日圆周一升至近四年高点99.03美元，欧元兑日圆扩大涨幅，触及三年多高位128.44日圆.

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为，今天人民币中间价表现堪称温柔，与日圆及东南亚主要货币相比回落有限，预计短期内对日圆大跌也不会再有强烈反应。

“(日圆兑美元)跌到100日圆可能会有些反应，但也难讲。日圆一旦企稳，人民币可能会重新升值。”他续称，推测现在监管层可能非常不希望看到人民币出现贬值。

交易员认为，这可能与4月这个时点也有关联。美国财政部行将发布汇率报告，美国国务卿克里本月中旬即将访华，这些情况亦扮演了人民币近期升值的动力。

日本央行上周承诺，在不到两年时间里向经济挹注约1.4万亿美元。该声明打压公债收益率下挫。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李航/李文科; 审校 林高丽)

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