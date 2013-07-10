人民币收跌 贸易数据疲弱增添贬值情绪

* 人民币即期收贬，与中间价背道

* 中间价续升，中美战略经济对话提供支撑

* 短期汇率可能仍在6.12-14元之间

* 6月疲弱贸易数据增加贬值情绪

路透北京7月10日 - 人民币兑美元即期周三收跌，与中间价上扬背道而驰。新出炉的上半年贸易数据低于预期，尤其是6月进出口双降局面，强化了中国经济放缓预期，进一步推动人民币走弱，相应增添人民币贬值情绪。

尽管中国经济基本面平淡，多数新兴国家货币竞相贬值，但人民币却表现强劲，截至周三，人民币年内升值逾1.5%，远超去年全年升值幅度。

交易人士称，尽管隔夜美元指数上涨，但人民币中间价依旧继续上扬78个点子，料为监管层在中美战略经济对话期间作出的政治姿态。

交易员并指出，CNH的走弱进一步影响国内交易者的情绪，且有几家大行贵金属的购汇盘亦在推低人民币价格。整个下午仍是购汇积极，人民币一度跌至日低附近。不过后期人民币汇率升贬值预期分化仍将持续，整个交易区间震荡机率更高，可能仍维持在6.12-6.14元间。

“数据出来以后也有一些自营在做多美元。现在感觉整个市场比较薄，进出口不像以前那么好，客盘也相对清淡了，左右价格的也就不是以前的客盘flow，而是一些非客盘的因素，所以像自营、油盘、贵金属什么的一出来就会引起市场上上下下的。”上海一银行交易员称。

上述交易员称，近期感觉市场比较均衡，短期还是一个振荡吧，中长期要看美国复苏的情况，一旦比较明显的复苏，对新兴市场流动性的抽走还是会比较强的。而中国情况会相对稳定一些，汇率政策可能不会有多大的波动，投资收益率来看也还是比美国好一些，资金不会马上从中国走掉。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及

离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1341 6.1295 -0.07%

中间价 6.1652 6.1730 0.13%

成交额 175亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.61% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 91 6.1274 6.1365

2013年来即期升贬值幅度 1.57%

1年期美元/人民币掉期升水 1,215

离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日

1年期NDF 6.2830/76 6.2930

CNH即期 6.1363/68 6.1365

中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。

东京汇市美元兑日圆周三因轧仓下跌，投资者近期将仔细观察美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月货币政策会议记录以及贝南克的讲话是否赋予美元新的看多动能。

中国人民银行周三称，为进一步提高跨境人民币结算效率，境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务，境内非金融机构亦可向境内银行申请办理人民币境外放款结算业务等。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)

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