人民币略微收低 市场静候更多指引

* 人民币即期稍收弱，不顾中间价强势

* 隔夜美元指数大跌支撑中间价走升

* 市场缺乏明显方向，供需相对平衡

* 后期料在窄幅波动中等候指引

路透北京7月11日 - 人民币兑美元即期周四稍微收低，未受中间价强势影响。隔夜美元指数大跌，以及中美战略与经济对话开幕，都给人民币中间价在今天走升至历史高位附近提供了理由。但市场仍然显得缺乏方向指引，供需相对平衡，价格变动不多。

上海一股份行外汇交易主管表示，市场目前不再出现一边倒的情况，从最近几天走势来看可能还会稳一稳。中间价连续三天开高，除了国际政治、美元指数的原因外，昨天外贸数据也不太理想，央行的意图可能也是想稳一稳市场信心。

华南一外资行交易员表示，近期在岸市场更多像是跟着CNH离岸市场和欧元走势在走，而CNH这几天又与亚洲货币走势更相关，中间价对于在岸离岸人民币汇率的引导都不及前期强劲。

交易人士反映，近一段时间由于进出口不景气，客盘不如此前强劲，未来一段时间内结购汇因素会交织出现。外管局20号文后续影响仍在逐步释放，包括为满足存贷比而不再续做一些到期外汇贷款、会产生一些购汇还款需求，银行在满足存贷比后也会结汇释放综合头寸。

在这些影响下，短期内即期价格可能还会处于窄幅的双向波动中，等候更为明确的方向指引。

东京汇市美元周四在亚洲市场下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席贝南克发布温和言论，促使市场重新评估美联储可能最早于9月开始削减刺激计划的预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1352 6.1341 -0.02%

中间价 6.1599 6.1652 0.09%

成交额 143亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.49% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 79 6.1295 6.1374

2013年来即期升贬值幅度 1.55%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日

1年期NDF 6.2800/70 6.2800

CNH即期 6.1378/85 6.1343

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。