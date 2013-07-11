人民币略微收低 市场静候更多指引

中国华芯投资子公司Unic同意以5.8亿美元收购美国Xcerra
路透纽约4月10日 - 相关公司周一称，一家有中国政府背景的大型半导体投资基金的子公司同意以5.8亿美元现金，收购美国半导体测试公司Xcerra 。
* 人民币即期稍收弱，不顾中间价强势
* 隔夜美元指数大跌支撑中间价走升
* 市场缺乏明显方向，供需相对平衡
* 后期料在窄幅波动中等候指引
路透北京7月11日 - 人民币兑美元即期周四稍微收低，未受中间价强势影响。隔夜美元指数大跌，以及中美战略与经济对话开幕，都给人民币中间价在今天走升至历史高位附近提供了理由。但市场仍然显得缺乏方向指引，供需相对平衡，价格变动不多。
上海一股份行外汇交易主管表示，市场目前不再出现一边倒的情况，从最近几天走势来看可能还会稳一稳。中间价连续三天开高，除了国际政治、美元指数的原因外，昨天外贸数据也不太理想，央行的意图可能也是想稳一稳市场信心。
华南一外资行交易员表示，近期在岸市场更多像是跟着CNH离岸市场和欧元走势在走，而CNH这几天又与亚洲货币走势更相关，中间价对于在岸离岸人民币汇率的引导都不及前期强劲。
交易人士反映，近一段时间由于进出口不景气，客盘不如此前强劲，未来一段时间内结购汇因素会交织出现。外管局20号文后续影响仍在逐步释放，包括为满足存贷比而不再续做一些到期外汇贷款、会产生一些购汇还款需求，银行在满足存贷比后也会结汇释放综合头寸。
在这些影响下，短期内即期价格可能还会处于窄幅的双向波动中，等候更为明确的方向指引。
东京汇市美元周四在亚洲市场下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席贝南克发布温和言论，促使市场重新评估美联储可能最早于9月开始削减刺激计划的预期。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1352 6.1341 -0.02%
中间价 6.1599 6.1652 0.09%
成交额 143亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.49% (上限±1% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 79 6.1295 6.1374
2013年来即期升贬值幅度 1.55%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日
1年期NDF 6.2800/70 6.2800
CNH即期 6.1378/85 6.1343
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月10日 - 相关公司周一称，一家有中国政府背景的大型半导体投资基金的子公司同意以5.8亿美元现金，收购美国半导体测试公司Xcerra 。
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。
路透北京4月11日 - 中国银监会强化银行业全类型风险防控之时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。