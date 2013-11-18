人民币即期近收平盘 疑似干预打压升值热情

* 人民币即期近收平盘

* 改革决定的汇率提法受欢迎，期待更多细节

* 大行购汇稳守6.09元，令市场交投热情受挫

路透上海11月18日 - 人民币兑美元即期与中间价周一近收平盘。交易人士称，虽然三中全会深化改革决定提振市场信心、并推动离岸市场上CNH再创新高，但由于境内市场中资大行购汇稳守6.09元关口，令市场交投热情受挫。全天即期在22个点子范围窄幅波动，成交清淡。

交易人士认为，上周五公布的三中全会深化改革决定明确今后中国整体改革方向，提振了市场信心，但仍有待相关政策细节逐步出台落实。

“三中全会全中提出了‘有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度’，这使得市场对人民币升值前景多了一份期待，但有待更多细则出台。”一外资银行交易员说。

但上海一股份行交易员说，疑为央行干预的大行购汇在6.09元附近频繁出现，使即期汇率再次陷入类似于前期6.12元行情的僵局，多空双方的交投意愿都大为降温。“大家都休息了，准备冬眠。”

境内即期市场意兴阑珊与CNH市场形成鲜明对比。香港人民币即期汇价周一创出历史新高6.0690元，显示国际资本对人民币信心上扬。今天境内外即期汇率点差扩大到200个点子左右，考虑到套利交易，境内人民币即期升值压力也将加大。

中国周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，将完善人民币汇率市场化形成机制，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，加快人民币资本项目可兑换。

中国人民银行周五公布的数据显示，10月全部金融机构新增外汇占款达4,416亿元人民币，较上月的1,264亿元高出近三倍。

全球汇市，美元和欧元兑日圆周一在亚洲市场守在近期高位附近，不过有关美联储将在多长时间内维持货币刺激措施不变的不确定性抑制了涨幅。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0920 6.0922 0.00%

中间价 6.1332 6.1351 0.03%

成交额 154亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.69% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 22 6.0908 6.0930

2013年来即期升贬值幅度 2.27%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:04 今日 上日

1年期NDF 6.1550/90 6.1620

CNH即期 6.0703/08 6.0737

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李然; 审校 林高丽/黄凯)

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