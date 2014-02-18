人民币即期跟随中间价略收贬

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
* 即期跟随中间价收贬
* 大行购汇消化客盘净结汇
* 重启正回购印证结汇偏大
路透北京2月18日 - 人民币兑美元即期周二小幅收贬，窄幅盘整区间随中间价方向略稍上移，盘间仍有大行购汇抬升美元价格。交易人士表示，央行重启正回购也说明资金还在保持流入，与近期客盘偏向结汇相符。
交易员表示，节后虽然即期整体小幅走贬，但客盘方面结汇压力还是偏大，这对于春节后人民币资金面偏宽松也有贡献。时隔八个月后正回购今日重新出山，也从侧面对此予以印证。
一股份行交易员表示，该行客盘结购汇相对均衡，整体上市场还是跟随中间价走，后期走势也要看中间价情况。今天盘中还是看到有大行购汇出现。
一外资行交易员说，从近期客盘偏向结汇来看，今天央行出来做正回购也在情理之中，人民币资金面“今天就是做了（正回购）也还是挺松的”，而且这个月外汇占款估计不会小。
另一家股份行交易主管持类似观点，他认为人民币资金面宽松既有节后因素、也有结汇因素，不过一般贸易顺差受季节因素影响可能环比收窄，2月份外汇占款应该比1月少些。
中国银行间市场周二隔夜及七天期回购加权利率再小跌。交易员指出，时隔八个月央行公开市场祭出正回购，但操作量不大，且机构多有预期，对流动性影响较小，各期限资金供给仍颇为充裕。
中国商务部周二公布，2014年1月全国实际使用外资(FDI)金额107.63亿美元，同比增长16.11%。商务部发言人称，中国今年吸收外资预计仍将保持较好发展势头。
全球汇市，日圆兑美元和欧元周二跌至近三周低位，此前日本央行一如预期维持政策不变，并延长特别贷款工具期限。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及
离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0673 6.0641
-0.05%
中间价 6.1073 6.1053
-0.03%
成交额 184亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.72% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 44 6.0636 6.0680
2014年来即期升贬值幅度 -0.22%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日
1年期NDF 6.0734/89 6.1045
CNH即期 6.0377/84 6.034
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)
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