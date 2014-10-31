人民币收升整体强势未改 日本宽松政策影响有限

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京10月31日 - 中国人民币兑美元周五收升，盘间刷新近八个月以来新高。日本央行无预警宣布进一步宽松政策后，美元指数再度飙涨。但人民币即期市场维持相对强势，仅尾盘出现油盘购汇令涨幅收窄。
交易人士表示，受日本宣布宽松政策影响，日圆兑美元应声挫至近七年低点，欧元兑美元走弱；人民币方面离岸市场一度出现贬值冲动，但在岸市场表现淡定，客盘结汇仍然偏多，惟尾盘出现石油购汇并触发部分美元空头止损。
“这是交易上的纠结，今天日内有结汇，尾盘有油的。”一外资行交易员称。
多位中资行交易员表示，日内以客盘结汇为主，并未看到明显的大行结汇。
日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。
**小幅升值仍可期待**
一外资行交易主管认为，当前市场回归到以供需为主，结汇相对比较大，但还是比较平静。在人民币仍在小幅升值的背景下，目前企业持汇意愿尚可，并不急于结汇。并且目前中美利差相较去年有所收窄，亦令企业持汇意愿有所增加。
“一方面，人民币利率在走下坡；另一方面，美联储加息预期优于其他央行，未来美元走势还是相对正面的看法。”他表示。
10月人民币即期走势偏强，月内累计升值0.43%至6.1135元，使年初至今的贬值幅度收窄至0.97%。月内最高点为今天所创的6.1078元，是今年3月7日以来高点。
对于后市，他认为，年底人民币小幅升值仍是可以期待的，至少6.10的整数关口有望突破。中间价预计相对较为稳定，可能维持在6.13-14区间，出现明显升值的可能性不大。
全球汇市，日圆兑美元周五跌至近七年低位，稍早日本央行无预警宣布进一步宽松政策，震撼金融市场，日央行称，因央行通胀目标有不达标危险。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1135 6.1159 0.04%
中间价 6.1461 6.1457 -0.01%
成交额 154亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.62% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 58 6.1078 6.1136
2014年来即期升贬值幅度 -0.97%
1年期美元/人民币掉期升水1382
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日
:53
1年期NDF 6.2400/25 6.237
CNH即期 6.1182/12 6.1166
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹/李然; 审校 杨淑祯)
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