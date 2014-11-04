人民币即期小幅收升 无视中间价贬至两月低位

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京11月4日 - 中国人民币兑美元周二小幅收升，无视中间价小幅走贬并创出两个月低位。市场几乎没有客盘大额购汇，供求多数时间保持相对均衡，仅尾盘结汇稍重。
交易员认为，短期内人民币汇率主要受市场供求影响，而上周日本新的量化宽松政策及美元再次走强，似乎都未对企业供求形成明显影响；加之本周举行APEC会议，短期汇率持稳是大概率事件。
“近期购汇量明显减弱，加上四季度本来就是结汇偏多的季节，震荡走升是大概率事件，但美元走强多少会对人民币走升产生抑制作用。”一大行交易员说。
一股份行交易员也认为，年底之前即期料保持相对平稳的走势，整体波动性较此前下降，并不具备大幅升贬值的条件。预计年底时可能小幅升至6.10元左右。
全球汇市方面，美元兑日圆周二略跌，在上日创下七年高位后稍事歇息。上周日本央行意外放宽货币政策，推动美元之前大涨。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1152 6.1183 0.05%
中间价 6.1543 6.1525 -0.03%
成交额 164亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.65% (上限±2% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 46 6.1144 6.1190
2014年来即期升贬值幅度 -1.00%
1年期美元/人民币掉期升水1474
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日
:36
1年期NDF 6.2470/90 6.244
CNH即期 6.1216/36 6.129
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进/黄凯)
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