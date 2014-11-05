人民币微幅收升 尾盘油盘购汇力量促涨幅收窄

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京11月5日 - 中国人民币兑美元周三微幅收升，尾盘油盘购汇力量出现，吞噬此前部分涨幅。交易员表示，市场整体供求关系比较均衡，预计在亚太经合组织（APEC）会议期间汇价将维持偏稳定走势。
一国有银行交易员称，之前单边升值预期不复存在，四季度也未必偏重结汇，现在看起来，市场比较均衡，供求更偏重实需，估计年内人民币汇价也将以稳为主，上下500-600个点子都是可能的。
“最后（美元）涨上来了，尾盘的时候油盘出来了，购汇力量来了，不过量没有以前大。”一股份制行交易员称。
他并表示，APEC期间市场以维稳为主，短期市场将在6.11-6.1250左右波动。
11月5日-11日，中国将在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。
亦有交易员表示，今后两个月的人民币汇率市场不会有上半年一样的大幅波动，接下来市场估计相对稳定，但仍有继续走升的空间，毕竟中国的贸易顺差仍在，市场不时会冒出结汇盘，给人民币升值以支撑。
而新出炉的汇丰10月中国服务业PMI相对乐观，亦给人民币汇率以一定支撑。数据显示，汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)为52.9，延续8月份触及一年半高位后的温和回调，同时就业分项指数则继续攀升，显示服务业领域依然处于稳健扩张态势。
全球汇市，美元兑日圆周三升至七年高位，因美国共和党在期中选举中获胜，引燃结束政治僵局的希望，提振风险偏好。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1146 6.1152 0.01%
中间价 6.1503 6.1543 0.07%
成交额 160亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.64% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 45 6.1108 6.1153
2014年来即期升贬值幅度 -0.99%
1年期美元/人民币掉期升水 1480
离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日
1年期NDF 6.2435/69 6.246
CNH即期 6.1187/07 6.1172
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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