人民币收弱于两周低位 美国非农出炉前市场做多美元

路透北京11月7日 - 中国人民币兑美元周五收弱于两周新低，中间价继续刷新两个月低位。盘间购汇稍偏多，尾盘时即期随CNH明显回落，交易人士称美国发布非农数据前市场倾向做多美元。

“晚上要发非农数据嘛，美元不好说，说不定也要涨的。”一外资行交易员并称，受美元多头影响，CNH回落后应该是出现一部分空头回补，并引发境内联动。

一股份行交易员亦称，CNH可能出现止损，快速回落后引起境内市场恐慌，“大家觉得CNH（美元价格）上去了，点差大了...还有一个，今天周五做多美元也不亏carry（息差）。”

人民币CNH下午跌幅较为明显，较上日收盘下跌最大达170个点子或0.28%，至6.1400元。受其影响，境内CNY汇率亦跟随走弱，收盘于6.1229元，较上日收盘贬值0.17%。

全球汇市，美元指数周五触及四年新高，日内稍晚的美国就业数据将决定美国经济前景，也将左右美元近期走势。

市场认为由于美国经济稳定复苏，美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年将加息，美元在此预期心理下表现强劲。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1229 6.1123 -0.17%

中间价 6.1602 6.1565 -0.06%

成交额 158亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.75% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 104 6.1137 6.1241

2014年来即期升贬值幅度 -1.13%

1年期美元/人民币掉期升水1460

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:10

1年期NDF 6.2655/75 6.254

CNH即期 6.1360/90 6.122

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 黄凯)

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