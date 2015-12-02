焦点：中国需壮大海外人民币使用者数量 以真正实现“可自由使用”

2013年11月5日在北京拍到的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透香港12月1日 - 国际货币基金组织(IMF)决定将人民币纳入其储备货币篮子，这对于中国政府而言是一大胜利，但IMF对于人民币通过“可自由使用”评估的认定结果并不能带来多大的金融影响，除非中国政府能吸引更多人使用人民币。

中国政府之所以改革，致力于实现人民币国际化，有其明确的经济理由。首先，人民币在海外广泛流通可降低中国对美元系统以及美国政府所设定政策的依赖。

其次，还可以使中资企业更方便地在海外以人民币结算和借款，降低汇率波动带来的风险，并将促进中国低效率的国有银行改善经营，否则将失去业务机会。

再次，对于那些担心过度依赖美国可能引发全球流动性危机的参与者，可能也会欢迎人民币作为美元的替代币种，比如那些因为制裁被挡在美元资本市场门外的国家。

但是要达到这些目的，还需要中国境外的人民币资金池得到大幅扩张，这就需要境外机构买入并持有人民币，当然范围不能仅限于香港。

对此，中国需要放开资金的流入与流出，并且让大型外国资本管理机构能更容易进入收益率、规模和信用评级均已具吸引力的在岸债券市场。

“我们已经评估中国多年，从基本面的角度看，环境相对比较吸引人，但我们不得其门而入，”美国富国银行资深资产组合经理Chris Wightman表示。

“目前我们唯一可以进入的渠道是通过香港，但从相对价值评估来看它们非常昂贵。我们只希望本地人民币债市能有实质意义上的开放。”

一些分析师预测，人民币加入IMF货币篮子，将使人民币需求增幅超过6,000亿美元。

中国媒体预测，将吸引超过1万亿元人民币(1,560亿美元)外资进入中国债市。不过这两个预测都是建立在进一步开放资本账户的假设之上。

**取消限额**

外国投资者希望中国能提供可预测、透明的司法和税务待遇，放弃所偏爱的试行计划和配额，提高协调性。

他们还想要知道，他们可以自由地卖出人民币资产，而不仅仅是允许买。这种忧虑在今年夏天加深，当时中国当局干预股市以阻止抛售。

目前外资并未充分运用中国政府提供的现有渠道购买中国资产；针对合格境外机构投资者的两项制度(QFII和RQFII)以及沪港通的额度也都没有用足。

从所有令人印象深刻的贸易统计数据中看，有很多“离岸”人民币并没有在全球流通，而只是在内地与香港之间转来转去，主要为中资企业交易使用。

“我们最希望见到的改变是，QFII和RQFII的额度降低，就像他们在7月降低央行、主权财富基金等机构的配额那样，”AllianceBernstein驻香港的亚太固定收益主管Hayden Briscoe说。

**市场扭曲**

也有人呼吁中国政府解决国内债券市场扭曲的问题。造成这种扭曲的原因在于，国家支持某些发债机构且市场监管混乱。

这就难怪在夏季政府干预股市后，指数编制机构MSCI明晟表示，不准备将人民币计价股票纳入其指数，因国家养老金等外国机构客户对此持保留态度。

央行人士对人民币仍未信心十足，目前尚未大幅度增加人民币储备。

“从深度、广度和制度面而言，中国的市场尚未进一步演化，”一位要求匿名的外国央行人士如是说，该人士预计离岸人民币资金池即使扩增也会比较缓慢。

亚洲基础设施投资银行候任行长金立群表示，一旦一种货币成为特别提款权(SDR)篮内货币，其政府也将承担巨大责任，要通过确保经济开放和货币稳定，来使其符合国际储备货币的地位。

但在2015年要实现开放和稳定兼得，一直比较困难。为了推动经济增长，中国已经数次下调国内利率，人民币因而贬值，资本也出现外流。

但中方并没有通过开放资本账户来吸引外来投资，而是采取了防止资本外流的措施。

就在中国庆贺IMF同意将人民币纳入SDR货币篮子的这天上午，中国央行在新闻发布会上表示，人民币没有持续贬值的基础。今年迄今人民币兑美元已经累计下跌3%。

在岸和离岸人民币兑美元在之后的交易中仍告下跌。

人民币在IMF货币篮子相对比重图表： reut.rs/1OBbUJm

人民币贸易加权汇率图表： link.reuters.com/sed74t (完)