人民币微收高 四中全会开幕市场维稳态势明显

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京10月20日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周一微幅收高。开盘随中间价略走低，但盘面结购汇基本均衡，价格波动甚微。四中全会今天开幕，市场维稳态势明显，短期横盘整理可能性较大。
一股份行交易员称，感觉近期客盘购汇偏多，但一两家中资大行在市场中持续买入人民币，使得美元价格难以上涨，市场全天行情保持相对清淡。
“（美元价格）一往上就打下来，一往上就打下来，感觉可能跟央行的资金有关系。”他并补充说，短期内在整体持稳的情况下，人民币小幅升值、小幅贬值的可能性也都存在。
全球市场方面，美元兑避险的日圆周一上涨，因乐观数据和加息预期推迟，令金融市场重拾一些风险偏好。此前全球增长疑虑打压了市场胃纳。
人民币国际化对于中国货币政策的影响愈发明显。中国央行副行长胡晓炼称，在人民币跨境使用的条件下，货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率的调节作用将进一步发挥。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1229 6.1240 0.02%
中间价CNY=PBOC 6.1435 6.1407 -0.05%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 163亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.34% (上限± 日高 日低
2%)
日内波动幅度(pips) 36 6.1224 6.1260
2014年来即期升贬值幅度 -1.13%
1年期美元/人民币掉期升水<CNY 1355
1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2475/25 6.2495
CNH即期CNH= 6.1332/52 6.1408
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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