中国央行：关于完善人民币对美元中间价报价吹风会要点摘录

路透北京8月13日 - 中国央行周四召开完善人民币对美元中间价报价吹风会，就中间价改革后人民币连续大幅贬值，并引发市场普遍关注作出说明。以下为中国央行副行长、国家外汇管理局局长易纲与央行行长助理张晓慧答记者问的要点摘录：

**改革中间价的原因**

从国内看，应该说这和近日公布的7月份货币信贷数据的意外跳升是有关系的，7月份是普遍货币增长的传统小月，但是今年7月份M2比6月份跳升了1.5个百分点，7月份新增人民币贷款同比增长了1.61万亿。市场对公布数据的解读认为这和货币政策、和银行体系为支持资本市场平稳健康发展所采取的一些临时性措施有一定的关系。一段时间流动性的宽松促进了货币信贷的偏快增长，从而影响了外汇市场的供求关系，给人民币汇率带来了一定的贬值压力。

从国际来看，人民币相对其他货币更为坚挺，与美联储将收紧政策的预期有一定关系。部分预期认为，美联储将在今年年内加息，这导致美元总体走强，欧元和日元趋弱，一些新兴经济体和大宗商品生产国的货币出现贬值，中国由于货币贸易保持较大顺差，人民币实际有效汇率相对于全球多种货币表现较强。

根据国际清算银行的测算，2014年以来，人民币名义有效汇率和实际有效汇率分别升值10.28%和9.54%，所以从保持人民币有效汇率相对平稳的角度看，人民币兑美元汇率也有一定的贬值要求。

国内因素和国际因素都会在人民币市场汇率当中反映出来。11号中间价基础报价完善以来，人民币经过两天的调整，逐渐向市场化水平回归，前面所提的3%左右的累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正应该说已经基本完成，这是人民币汇率形成机制改革的必要阶段，使人民币按照更加市场化的规律运行。

**短暂磨合期后，人民币会恢复正常**

改革主要是就人民币兑美元中间价报价机制做的一次调整，一个市场化的机制更有利于长期的稳定。这些波动都在可以承受的范围内，经过一个短暂的磨合期，就会恢复到一个正常的状态。

当然也估计到了有一些外债没有对冲，有一些贸易上的融资没有对冲。但是从目前就报价基础调整而言，这种波动、变化是在一个有限的范围内。所以对香港的影响、对人民币国际化的影响都是十分有限。

另外一个方面，对于人民币的信心和人民币进一步国际化是利好消息。一个僵化的、固定的汇率是不适合中国国情的，也是不可持续的。一个有弹性的汇率形成机制肯定会对经济的长期发展更有利，因为一个有弹性的汇率是经济发展的稳定器，也是国际收支的稳定器，它会逐步调整一些不平衡，使得整个经济发展、国际收支处于均衡的状态。

**人民币要贬值10%以促进出口完全是无稽之谈**

在有管理的汇率浮动制度下汇率是由市场决定的，央行更加注重汇率形成机制的建设。所谓人民币要贬值10%，要刺激出口，还说这是官方意图，完全是无稽之谈，完全是没有根据的。

至于汇率是不是特别的接近均衡，或者市场大体是平衡的。需要看国际收支，资金的流入流出和经济增长率。此外也要看实际有效汇率和名义有效汇率。

**实行好稳健的货币政策**

汇率政策是一个综合协调的框架，因为利率、汇率、资本流动、货币供应量这些变量都是相互联系的。在把握货币政策的时候，现在一定要实行好稳健的货币政策，稳健的货币政策关键是松紧适度，现在市场流动性是充裕的，市场的利率相对过去是降低的，而且是比较稳定的，贷款增加是比较快的，7月份M2数据显示，增长率为13.3%。

汇率还是让市场起决定性作用，市场供求决定汇率，央行应当是退出常态式的干预，只有在发生一些外部冲击的情况下或者超出了这个管理区间的时候，才进行有效管理。这种管理应当说和货币政策的目标，和调控的利率和其他货币条件都应当是相匹配的，这里面不能只强调一个变量，而忽视了另外一些变量。

**从长期看人民币仍是强势货币**

从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，中央银行有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。

从长期看，人民币还是强势货币。汇率的水平主要取决于经济的基本面，经常项目收支状况属于决定性基本面因素，市场汇率决定因素是市场供求，市场供求是由国际收支项目决定的，观察汇率是否处于均衡需要更多的去关注经常项目，中国的经常项目长期是保持顺差的。

今年前7个月，作为经常项目主体的货物贸易顺差高达3,052亿美元，这是决定外汇市场供求的最主要的基本面因素，也是支撑人民币汇率走强的重要基础。中国经济在全球仍然是看好的，今年上半年，虽然形势比较复杂，困难挑战也很多，经济略有下滑，但仍然保持了7%的增速，7月份主要经济指标总体上延续了6月份企稳向好的态势，经济运行正在出现积极变化。

同时，中国外汇储备充裕，财政状况良好，金融体系稳健，境外主体在贸易投资和资产配置方面对人民币的需求正在逐步增加。这些基本面决定了从长期看，人民币仍然是强势货币，可以说当经济中其他因素和困难积累起来的偏差得到校正后，从中国的经常项目状况和坚持实施稳健的货币政策这一现实出发，未来人民币还会进入升值通道。

**中国需要有管理的汇率制度**

中国采取的是有管理的浮动汇率制度。当市场有时候波动幅度超出管理区间的时候，还是坚持有管理的汇率制度。目的是市场决定汇率，让市场的供求关系在汇率决定中起决定性作用。

中国央行已经退出了常态式的干预，但是如果说现在市场有一个公认的游戏规则，也是央行公布的游戏规则——现在每天波动幅度还是在2%以内，在这个发展阶段，这样一个有管理的汇率制度是适合中国国情的，它既体现了市场的弹性、市场汇率调整的灵活性，同时又在市场波动过大的时候，能对它进行有效的管理，使得整个市场对汇率的机制更加有信心，而且使整个市场和经济运行更加平稳。

**继续丰富外汇产品，考虑伦敦纽约开市**

从便利贸易、便利投资、方便市场使用者角度看，中国确实要加快外汇市场的发展，丰富外汇的产品，推动外汇市场的对外开放。这里面也包括延长交易时间，延长交易时间意味着，我们是亚洲时间，我们会考虑伦敦开市以后，甚至考虑纽约开市以后，怎么样更好的衔接，这样更方便使用者，也引入合格的境外主体，促进形成境内外一致的人民币汇率。

核心是市场取向的改革，就是要让市场在配制资源中起决定性作用，这个理念下可以解决好延长交易时间问题、境内外一致的人民币汇率问题等。

**外储减少事出有因**

总的看中国的资本流入流出应当是平衡的，国际收支是在一个正常范围内。中国资本项目可兑换的日程是依照中国自己定的日程表向前稳步推进的。

在过去一年里中国外汇储备从3.99万亿美元降到了3.65万亿美元，大数降3,000亿美元，主要有三大块：第一块，去年以来，境内居民和企业在境内银行的美元存款大幅度增加，去年大数增加了1,080亿，今年上半年大概增加了700多亿美元。实际上境内的企业和居民在境内银行系统美元存款的增加，是一种藏汇于民。这说明企业和居民都在调整他们的资产负债表，使未来风险更小，这是一个好事。

第二块，最近国有企业、民营企业等各种企业走出去的步伐很大，对外投资力度很大，所谓ODI还有一带一路的建设，有些投资也用了一部分美元。

第三块是汇率的变化，外汇储备是一个分散化的外汇储备，有美元、有欧元，有日元，这一年以来欧元和日元等其他货币兑美元都贬值了很多，美元是报告货币，但实际上欧元、日元兑美元贬值了以后，折成美元就少了一块。

现在每年企业进出口几万亿美元，投资是一个大数，FDI、ODI都是一个大数。每年有超过一亿人要出境，这些都需要外汇。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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