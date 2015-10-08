中国央行近期将在伦敦发至多50亿元人民币一年央票--消息

路透上海10月8日 - 三位消息人士周四透露，中国央行近期将在伦敦发行不超过50亿元人民币的一年期央行票据，以为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，推动人民币国际化。

他们并称，相关发行工作已经启动，最快将于月内发行完毕。工商银行(601398.SS) (1398.HK)、汇丰银行是此次央票发行的财务负责人。

“发行工作已准备一段时间了，月内应该能完成，是工行和汇丰负责。”一消息人士称。

路透已就此联络中国央行，但暂未获其及时回复。

相关人士并指出，这将是一个创新，是历史上央行首次在离岸市场发行票据。

在9月21日第七次中英经济财金对话期间，中英双方曾共同宣布，中国央行将于近期在伦敦发行人民币计价的央行票据。

中国财政部公布的此次对话政策成果显示，中英双方认为这对增加离岸市场金融机构的流动性管理工具、高信用等级的投资产品和抵押品具有重要作用，有助于深化人民币市场，巩固伦敦作为重要的全球离岸人民币中心的地位，支持人民币在欧洲和全球范围内更广泛的使用。

央行票据即中央银行发行的短期债券，是中国央行公开市场操作的常规工具之一。发行央票可以回笼基础货币，曾是中国央行对冲外汇占款增加的主要工具，不过目前央行主要通过正/逆回购操作等方式在公开市场调节短期流动性。央行此前最近一次发行央票是在2013年6月20日。

英国是中国之外第一个发行人民币计价国债的国家。2014年10月，英国财政部曾发行30亿元人民币国债，期限三年。(完)