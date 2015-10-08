中国央行近期将在伦敦发至多50亿元人民币一年央票--消息

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透上海10月8日 - 三位消息人士周四透露，中国央行近期将在伦敦发行不超过50亿元人民币的一年期央行票据，以为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，推动人民币国际化。
他们并称，相关发行工作已经启动，最快将于月内发行完毕。工商银行(601398.SS) (1398.HK)、汇丰银行是此次央票发行的财务负责人。
“发行工作已准备一段时间了，月内应该能完成，是工行和汇丰负责。”一消息人士称。
路透已就此联络中国央行，但暂未获其及时回复。
相关人士并指出，这将是一个创新，是历史上央行首次在离岸市场发行票据。
在9月21日第七次中英经济财金对话期间，中英双方曾共同宣布，中国央行将于近期在伦敦发行人民币计价的央行票据。
中国财政部公布的此次对话政策成果显示，中英双方认为这对增加离岸市场金融机构的流动性管理工具、高信用等级的投资产品和抵押品具有重要作用，有助于深化人民币市场，巩固伦敦作为重要的全球离岸人民币中心的地位，支持人民币在欧洲和全球范围内更广泛的使用。
央行票据即中央银行发行的短期债券，是中国央行公开市场操作的常规工具之一。发行央票可以回笼基础货币，曾是中国央行对冲外汇占款增加的主要工具，不过目前央行主要通过正/逆回购操作等方式在公开市场调节短期流动性。央行此前最近一次发行央票是在2013年6月20日。
英国是中国之外第一个发行人民币计价国债的国家。2014年10月，英国财政部曾发行30亿元人民币国债，期限三年。(完)
(发稿 路透中文新闻部)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。