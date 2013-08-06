人民币收盘续创逾两个月新高 未脱离窄幅波动格局

* 人民币继续收创逾两个月高点

* 走势未脱离窄幅波动特点

* 短期内6.12-6.13元区间波动料持续

路透北京8月6日 - 人民币兑美元即期周二走强，收盘继续创出逾两个月高位。盘间高点虽然距离历史高位6.1210点仅有2个点子，不过日内走势并未摆脱近期窄幅波动的特点，稍超140亿美元的日成交额也处于相对偏低水平，反映市况还是较为清淡。

交易员反映日内客盘需求相对均衡，短期内人民币料仍将在6.12-6.13元区间内波动。

“6.12到6.13这100个点的空间够玩儿了，最近天热，休假的人也多，没什么行情。再等等吧，我估计等天气降降温，下个月开始可能才会出现新的情况。”他说。

前一个收盘高位为5月28日创下的6.1215元，而即期汇率的盘中历史高位则为6月3日触及的6.1210元。

这种淡静的市况在掉期市场上也有所体现。该交易主管表示，国内货币市场中，市场预期在谨慎中保持相对稳定，掉期市场短端也因此不会有太多波动。

东京汇市澳元周二上扬，此前澳洲央行(RBA)如市场预期般降息至记录低点，但未明确表示可能再度降息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1217 6.1247 0.05%

中间价 6.1753 6.1767 0.02%

成交额 140亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.88% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 30 6.1212 6.1242

2013年来即期升贬值幅度 1.77%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日

1年期NDF 6.2752/95 6.2740

CNH即期 6.1204/14 6.1210

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/林高丽)

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