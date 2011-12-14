中央政府官员赴港研讨离岸人民币政策 业界急不可耐吁尽快落实

* 央行和商务部官员赴港,探讨支持离岸人民币发展政策

* 央行官员称正紧锣密鼓制定RQFII政策,希望近期推出

* 人民币FDI实施两个月已审核74个项目,涉资165亿元

* 业内人士预计明年点心债发行规模超过2,600亿元

记者 陈敏

路透香港12月14日电---离岸人民币市场正在政策支持和市场推动下急速成长.这边厢,中国央行和商务部一行官员专程到香港参加"落实中央政府支持香港金融发展措施研讨会",答疑解惑旨在令新政策更透明和具操作性;那边厢,银行和证券业人士已急不可耐呼唤更多支持举措尽快落实.

周三举行的这场研讨会吸引了逾百位业内人士,他们认为,随着人民币外商直接投资(FDI)渠道的开通,点心债和人民币贷款市场将明显受益获得蓬勃发展;而不断提升的流动性亦需要更多投资产品和回流渠道配合.

"总的来讲,我们的跨境人民币业务主要遵循几个原则:市场推动、循序渐进、风险可控和服务实体经济.下一步人民银行会继续探索相关人民币政策进一步放松管制."中国人民银行货币二司司长李波在论坛上称.

他坦承,目前在业务发展中可能会面临人民币可兑换程度不够高、清算体系不够完善等问题,这些央行都会去研究,积极准备,把握时机,积极支持香港离岸人民币中心的发展.

继跨境贸易人民币结算试点推出并全面铺开之後,中央政府又於今年1月推出人民币境外直接投资(ODI),并在10月出台人民币外商直接投资(FDI)令人民币可以透明的渠道回流内地.

商务部外国投资者管理司副司长黄峰透露,自今年10月12日商务部发布人民币FDI政策以来,商务部已接受78个项目的申请,并审核通过其中74个项目,人民币出资额为165.3亿元.其中,61个项目在地方部门完成,只有13个项目经过国家商务部审核.

他指出,使用跨境人民币直接投资有诸多优势,包括锁定汇率风险;无须办理结汇手续,商业运作更便利;以及获得的并购或转股的对价使用方便.

**业界急盼更多政策落实**

尽管中国国务院副总理李克强8月到访香港时许诺的各项支持离岸人民币市场发展的政策,正以前所未有的速度落实,香港业界人士仍希望这一进程可以快马加鞭.

恒生银行执行董事冯孝忠称,目前香港的人民币挂钩存款、保险产品发展得很好,但保险资金需要投资稳定的产品,而香港的长期限、低风险等级的债券不多.

国泰君安国际控股副主席阎峰的迫切之情也溢於言表,"人民币存款什麽的银行比较关心,对於RQFII,我们是最着急的.从8月份开始到现在,我们给证监会报了很多材料了."

他表示,去年海通发了人民币债券基金,现在更关心的是发了这些产品後,人民币怎麽回到国内去,"因为人民币的家还是在中国".

所谓RQFII,是指境外人民币通过在香港的中资证券及基金公司投资国内证券市场,起步金额为200亿元人民币.央行有关负责人此前曾表示,初期额度中80%投资内地债券市场,并将从对境内市场较为熟悉的境内基金管理公司、证券公司的香港子公司做起.

上海证券报周三援引接近监管层的消息人士称,RQFII很可能在月底前就会推出.一些中资券商高层亦预计,很可能在月底之前,RQFII政策具体细节,甚至首批获得RQFII额度的机构名单都会出台.

李波拒绝透露RQFII推出的具体时间,但表示"RQFII这一块,我可以告诉大家,证监会、人民银行、外管局也正在紧锣密鼓地制定相关办法和细则,希望在近期可以推出."

他并称,目前已经允许境外三类机构(香港、澳门地区的人民币业务清算行、跨境贸易人民币结算境外参加银行和境外中央银行或货币当局)投资内地银行间债市,会不断增加投资主体,并考虑扩大投资额度.

中国商务部与香港特区政府周二签署《内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排》第八份补充协议(CEPA8),安排了32项服务贸易开放和便利贸易投资的措施,其中包括RQFII在内的15项内容是落实国务院副总理李克强此前访港时所宣布的措施.

**迅速成长的离岸市场**

香港点心债市场是离岸人民币市场中发展最快的一环.金管局的数据显示,今年首11个月有76间企业和机构在香港发行人民币债券,总额达991亿元人民币,是2010年全年发债额358亿元人民币的2.8倍.

汇丰银行香港区总裁冯婉眉认为,点心债市场是人民币FDI的直接受益者,预计明年的发行规模可以达到2,600-3,100亿元人民币,到明年底的未偿债券量则达到4,000-4,500亿元.

她并表示,有些企业可能考虑到发行点心债的成本问题,而选择通过人民币FDI或股东贷款形式将资金输入内地,因此人民币贷款市场也会出现迅速增长.香港9月人民币贷款量已达190亿元,而年初时仅有20亿元.

香港财经事务及库务局局长陈家强就透露,目前已经获批的74个人民币FDI中,就有很多项目是通过银行贷款进行的,相信人民币贷款市场会有很好的进展.

"以前人民币单边升值的时候,大家都想投资人民币产品.现在进入较平稳或升值减慢时期,更多人愿意借人民币了.供求决定市场格局,进入到更好的发展阶段."冯孝忠称.

他并认为,离岸人民币(CNH)实际上已经成为一个能够创造足够流动性、通过需求产生货币的市场.目前CNH即期和期货每日成交总量已达30-50亿美元.(完)

--审校 张喜良

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