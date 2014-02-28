人民币暴跌风波吓退商品融资套利？

作者 李文科

路透北京2月28日 -人民币最近两周掀起的最强烈暴跌风波，无疑给豪赌人民币升值的套利者致命一击，而那些依托商品怀揣套利目的的贸易融资也不免倒吸一口冷气。

和热钱流入的目的一样，境内外利差和汇差是套利根本原因，而商品只是一个载体。由于中国的资本账户还没有完全开放，投资者选择借道大宗商品贸易进行套利套汇，铜、黄金等单价高、市场流动性好、保值便利的大宗商品成为融资贸易的热门商品。

不过，跟随人民币即期周五创下前所未有的单日最大日内跌幅，令今年短短两个月的贬值幅度最大已逾2%，但对于套利性的贸易融资而言，这次风波可能只是敲响警钟，还远未到撤退的程度。

“（本轮贬值）对套利性贸易融资影响肯定是有的，结合信用证进行的套汇是不赚钱了，但利率是赚钱的，总体这块肯定有影响，企业在后续再做的话，积极性会受到打击，行为上会有忌惮。”国泰君安证券固定收益证券部大宗商品和外汇业务主管张一凡指出。

人民币兑美元即期周五走势让市场骇然，一天贬破六个整数关口，单日最多下跌524个点子之巨，逼近跌停。按日低6.1808算，年内跌幅已逾2%。

他强调，人民币这一轮贬值对贸易融资模式的套利盘的影响目前还很难准确地评估，但其今后肯定会忌惮汇率风险。本来套利盘可以获得利率和汇率双重收益，而突如其来的贬值让他们的汇率收益抹零甚至亏损，必然压缩他们的套利空间。

华东地区某国有银行国际业务部门的负责人指出，本轮人民币贬值的动机之一在于挤出短期套利的热钱，那些恰逢最近交割的贸易套利盘受损严重，很多不得不提前平盘。

不过备受市场关注的融资铜贸易在本轮贬值行情中受损并不严重。金瑞期货研究所金属分析师叶羽钢指出，由于目前的国内外铜比价不利于融资贸易，所以本轮人民币贬值对融资铜的影响相对偏小。

实际上，自从去年银行收紧贸易信贷，抬高信用证融资的门槛后，已经给融资铜设置了障碍，而随着本轮人民币贬值后可能出现的汇率双向波动，融资铜贸易的鼎盛时期已经过去，但包括铜贸易融资在内的套利交易并不会消亡。

**套利贸易仍有生命力**

即使监管层引导这一轮人民币急贬的主要目标之一是挤出套利泡沫，但要想把穿插在真实商品贸易中的套利盘挤出却并不现实。

叶羽钢称，经历了这一次突如其来的人民币贬值冲击，贸易商和外贸企业对于人民币单边升值的预期大大降低，双向波动的预期加强，贸易融资成本随之上升。

“只要具有真实贸易背景，只要不是把信用证等银行融资工具彻底取消，只要境内外有利差和汇差，融资贸易仍有生存空间，只是收益率可能降低，门槛可能更高。”叶羽钢指出。

而上述华东地区某国有银行人士指出，在人民币刚性升值的逻辑下，贸易套利稳赚不赔，但本轮冲击给市场提了一个醒，短期而言，套利贸易将会非常淡静。

但他亦强调，监管层对汇市的调控也不是无序的，只要是有序的调整就有规律可循，就可以套利，虽然未来双向波动的汇率市场下，套利的空间窄一点，时间必须延长一些，但在适当的点位做套利，收益率也不一定会差。

“人民币汇率如果真如预测一样长期仍会升值，那么这几天贬值的时候去做套利的话，一旦人民币贬值走势反转，套利者会赚得更多。”上述银行人士称。

实际上，针对人民币汇率未来双向波动的几率更高。银行已经开始进行策略性的安排，包括试图通过本轮贬值确定波动区间，然后为本地企业设计相关的产品，当汇价好的时候做融资、做远期锁定或者掉期来锁定价格，价格不好的时候做一些融资，推迟下结售汇等。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国原铝消费者料将在4-6月当季削减现货铝的进口量，因为他们不愿意按照铝卖家的要求支付创纪录的高升水，有可能更多使用国内生产的铝来替代，国内价格已经下降。

--河北钢铁集团周三表示，中国政府在2017年之前不再批准新建钢铁项目，这将有助于缓解钢铁行业产能过剩情况，但政策生效需要时间。

--中国钢铁工业协会(CISA)周二表示，钢铁工业面临的问题无法很快结束，产能严重过剩以及经济结构调整令行业面临的局面极为复杂。

--中国国家发展和改革委员会周三宣布，将于周四零时起，将汽、柴油零售价格每吨分别提高205元人民币和200元。这是国内成品油价今年首次上调，此前则是“两连降”。

--中国国家能源局近日出台监管政策，将油气管道干线和支线以及与管道配套的相关设施向市场开放。这意味着民间资本有望进入由大型央企高度垄断经营的油气管网设施建设、运营业务。

--中国电力企业联合会周一称，预计2014年全社会用电量同比增幅为7%，低于2013年的7.5%。

--中国部分地区连日遭遇雾霾天气，加大了地方政府整治高污染行业的压力。钢铁第一大省--河北省周日对钢铁落后产能重拳出击，一天内集中拆除了十多座高炉，削减钢铁产能820万吨，此举向当地钢企发出了化解过剩产能的强烈信号。（完）

(审校 林高丽)

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