人民币兑美元即期收高

* 人民币即期收高，尾盘扬升

* 中间价温和回软

* 市场人士指疑似干预未出现导致美元下挫

* 中欧央行签署3,500亿人民币/450亿欧元货币互换协议

* 全球市场美元指数升至两周高位

路透北京10月10日 - 人民币兑美元即期周四收高，尾盘突然扬升。交易人士称今天尾盘时，疑似央行干预的大行购汇没有如期出现，客盘结汇无人接盘，导致美元价格迅速挫低。周五早盘若仍无大行购汇，人民币有可能进一步快速走坚。

“没出来干预呗！大家都以为知道它的节奏时，它又不出来了。”上海一股份行交易主管说，明天若无明显购汇出面接盘，可能会导致美元继续被抛售。

他并认为，对于人民币而言，后期要看新的阻力位在何处出现，从而掌握央行的意图。在这样的市况下，基本面几乎对市场没有影响。

北京时间周四下午，欧洲央行与中国人民银行宣布签署一双边货币互换协议，从彼此买进与回购人民币和欧元。该协议有效期为三年，中国央行向欧洲提供人民币的最大规模是3,500亿人民币，欧洲央行向中国提供欧元的最大规模是450亿欧元。

全球汇市方面，美元周四全线上扬，美元指数升至两周高位，因有迹象显示华盛顿有望打破财政僵局，避免债务违约。

多位交易员指出，这两天客盘净结汇有上升势头，但此前有两三家中资大行持续买入美元，使价格稳定在6.12元附近。虽然多数银行都是净结汇，整体上看市场仍体现供需相对均衡的状况。

“实际上每天都有几十亿美元的净结汇。如果没有这些大行收美元，那（美元）价格要下去几百个点。”上海一股份行交易员说。

今天尾盘最后四分钟，即期汇率从6.1180元迅速涨至收盘时的6.1155元，该价位创一个月以来新高。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1158 6.1211 0.09%

中间价 6.1452 6.1430 -0.04%

成交额 136亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.48% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 54 6.1155 6.1209

2013年来即期升贬值幅度 1.87%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日

1年期NDF 6.1802/42 6.1840

CNH即期 6.1111/17 6.1125

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯/曾祥进)

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