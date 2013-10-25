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中国财经 | 2013年 10月 25日 星期五 18:19 BJT

人民币创新高后转而收跌 6.08元关口遇强阻力

* 人民币即期创新高后回落，整周升值0.21%

* 中间价微幅走升

* 6.08元整数关口阻力较强

* 客盘结汇较重，全天成交额达323亿美元

(新增评论及更新收盘情况)

路透北京10月25日 - 人民币兑美元即期周五刷新纪录高点后回落，收盘较上日下跌。人民币强劲升势今日在6.08元整数关口遭遇较强阻力，触及新高后国有大行购汇盘涌现，令汇价掉头向下。

交易人士表示，从客盘上看今天结汇非常多，而购汇比较少，人民币升值压力较大。不过大行购汇再度出现，成功守住6.08元关口。成交较为活跃，全天成交额高达323亿美元，大幅超出近几个月来的日交易额水平。上一高点为5月29日的396亿美元。

“感觉市场结汇盘很多。但可能是监管层怕价格破了6.08，(购汇盘)买的很猛。”上海一股份行交易员说。

全球汇市中欧元兑美元周五升至两年高点，稍晚将发布德国Ifo企业景气判断指数。若该数据显示经济复苏势头增强，可能进一步提振欧元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0840 6.0820 -0.03%

中间价 6.1333 6.1335 0.00%

成交额 323亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.87% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 46 6.0802 6.0848

2013年来即期升贬值幅度 2.40%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日

1年期NDF 6.1465/10 6.1470

CNH即期 6.0753/58 6.0755

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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