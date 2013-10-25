人民币创新高后转而收跌 6.08元关口遇强阻力

路透北京10月25日 - 人民币兑美元即期周五刷新纪录高点后回落，收盘较上日下跌。人民币强劲升势今日在6.08元整数关口遭遇较强阻力，触及新高后国有大行购汇盘涌现，令汇价掉头向下。

交易人士表示，从客盘上看今天结汇非常多，而购汇比较少，人民币升值压力较大。不过大行购汇再度出现，成功守住6.08元关口。成交较为活跃，全天成交额高达323亿美元，大幅超出近几个月来的日交易额水平。上一高点为5月29日的396亿美元。