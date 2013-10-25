人民币创新高后转而收跌 6.08元关口遇强阻力

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
* 人民币即期创新高后回落，整周升值0.21%
* 中间价微幅走升
* 6.08元整数关口阻力较强
* 客盘结汇较重，全天成交额达323亿美元
(新增评论及更新收盘情况)
路透北京10月25日 - 人民币兑美元即期周五刷新纪录高点后回落，收盘较上日下跌。人民币强劲升势今日在6.08元整数关口遭遇较强阻力，触及新高后国有大行购汇盘涌现，令汇价掉头向下。
交易人士表示，从客盘上看今天结汇非常多，而购汇比较少，人民币升值压力较大。不过大行购汇再度出现，成功守住6.08元关口。成交较为活跃，全天成交额高达323亿美元，大幅超出近几个月来的日交易额水平。上一高点为5月29日的396亿美元。
“感觉市场结汇盘很多。但可能是监管层怕价格破了6.08，(购汇盘)买的很猛。”上海一股份行交易员说。
全球汇市中欧元兑美元周五升至两年高点，稍晚将发布德国Ifo企业景气判断指数。若该数据显示经济复苏势头增强，可能进一步提振欧元。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0840 6.0820 -0.03%
中间价 6.1333 6.1335 0.00%
成交额 323亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.87% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 46 6.0802 6.0848
2013年来即期升贬值幅度 2.40%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日
1年期NDF 6.1465/10 6.1470
CNH即期 6.0753/58 6.0755
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。