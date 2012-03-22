人民币兑美元大幅收高

(新增更多交易员评论和收盘报价)

* 人民币兑美元收盘创近三个月单日最大涨幅

* 即期汇价尾盘加速冲高,或受美元主动卖盘涌出推动

* 人民币兑美元中间价反弹并靠近6.30元,但未形成突破

* 3月汇丰PMI初值下降,压制非美货币走势

* 持坚的中间价,或显监管层仍有抑制人民币贬值预期意图

路透上海3月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四在持坚的中间价支撑下大幅收升,创近三个月最大单日涨幅.收市前半小时内出现快速冲高并上破6.30关口.交易员指出,尾盘的异动与结汇客盘关系不大,或是受美元主动卖盘推动.

交易员称,稍早公布的3月汇丰中国PMI初值下降令非美货币承压,而且香港离岸人民币贬值态势渐显.从中国央行将中间价维持在6.30元附近来看,或显示其在借中间价扩大波动的同时,仍不希望市场出现明显的人民币贬值预期.

人民币兑美元收报6.2997,较上日收盘价6.3229上涨0.37%.前次单日最大涨幅为去年12月30日的0.4%.

"还是跟今天的中间价有关系,在(隔夜)美元并不弱的情况下,(人民币)中间价飙的很高,尾盘有一些卖盘出来,不一定是客盘,有可能是主动做出来的,"上海一银行交易员称.

上海另一银行交易员则认为,在备受关注的扩大波幅政策没有出台前,"今天(中间价)位置可能是说央行不想有太大的贬值预期."

受中国官方频繁言论指引,结合波动加剧的中间价走势,近期市场对可能扩大人民币波幅的预期渐强.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.2997 6.2988 6.3208 6.3004 6.3092 6.3229

华南一银行交易员解释说,近一段时间以来,持续大量的购汇盘抑制人民币升势,而且香港离岸人民币市场等走贬态势渐显.从近期中间价走势判断,央行在借其扩大汇价波动的同时,也有抑制贬值预期的意图在内.

对中间价来说,"6.30元是一个关键水平,如果破了这个,那就说明有新的(升值)方向了.但现在它就在这呆着,(预计是)不让升也不让贬."後一交易员称.

以下为北京时间16:59,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3325/55 6.3370

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3103/67 6.3240

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水135点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3132元.

此前路透调查显示,预计人民币兑美元汇率年底前将持续走坚,多数分析师并预计人民币汇率弹性将於年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.

东京汇市澳元周四跌至两个月低位,此前数据显示3月中国制造业活动连续第五个月萎缩,加深对该国增长放缓的担忧.<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)