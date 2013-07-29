人民币高开低收 大客盘稀少仍在静候方向指引

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
* 人民币即期高开低收
* 中间价小幅上涨
* 市场清淡波幅狭窄
* 难见大客盘出现，仍等待方向指引
路透北京7月29日 - 人民币兑美元即期周一高开后稍微收低，窄幅波动行情不变。小幅开高的中间价没有产生明显影响，市场成交清淡。交易人士称午盘时看到有少量进口商购汇，但总体交投仍偏向谨慎，期待政策或者市场方向的指引。
“大家现在的预期还是比较一致吧，出现大的贬值可能性不大。大家揣测央行还是要保持稳定的汇率，那中间价还会维持在当前的水平上一段时间。”北京一外资行交易员表示。
他还说，近日很难看到市场有大的客盘出现，总体上还是处于静候市场出现明显方向指引的状态。
对于最近市场热议的监管层可能籍此机会再次扩大汇率波幅，交易员均表示，若目前扩大汇率日间波幅，对市场影响也比较小。
东京汇市元兑日圆周一亚洲盘中跌至一个月低点，反映出市场的预期。投资者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周将提供前瞻性指导，声明其有意在未来一段时间维持低利率。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1325 6.1316 -0.01%
中间价 6.1705 6.1720 0.02%
成交额 120亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 41 6.1292 6.1333
2013年来即期升贬值幅度 1.59%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间17:45 今日 上日
1年期NDF 6.2884/24 6.2745
CNH即期 6.1330/60 6.1350
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)
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