人民币收涨至逾两个月新高 市场仍期待进一步指引

* 人民币收盘小幅上涨，创逾两个月收盘位新高

* 美非农数据欠佳，中间价脱离逾两个月新低

* 市场交投清淡，情绪谨慎

* 期待进一步方向指引

路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期周一跟随中间价小幅收涨，收盘位创逾两个月新高，因美国非农数据欠佳拖累美元转弱，助推中间价小幅上扬。交易员指出，整体交投清淡，客盘也相对淡静，人民币仍在区间震荡格局中，期待未来方向指引。

北京一国有银行交易员称，中间价仍然相对稳定，交易情绪比较谨慎，成交意愿比较弱，价格维持区间震荡，方向不明朗。

“最近两周波动都不大，...今天看盘面有几十个点的波动，实际上，有效的波动也就十几个点。”上海一股份制行交易员称。

该交易员指出，交易区间距离人民币涨停位100多点，交易更趋向谨慎，而这两周市场的波动都不大，客盘也在静观其变，毕竟无论是资本项下开放，或者扩大日波幅区间，都是比较好的时机，逐步放开也是监管层之前确认的方向。

“不过，现在扩大波幅对市场而言也没什么太大的影响，...市场现在缺少的是波动，而不是波动区间。”上述交易员称。

美国7月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最小增幅，且逊于分析师预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1247 6.1294 0.08%

中间价 6.1767 6.1817 0.08%

成交额 152亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.85% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 30 6.1245 6.1275

2013年来即期升贬值幅度 1.72%

1年期美元/人民币掉期升水 1,142

离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日

1年期NDF 6.2740/70 6.2890

CNH即期 6.1220/26 6.1290

东京汇市美元兑日圆跌0.3%至98.67日圆。欧元兑美元持稳于1.3281美元，守住周五上涨0.5%的涨幅。美国非农就业报告看来将使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在削减经济刺激计划上变得更加谨慎，并引发外界质疑美联储会否在9月开始缩减购债计划。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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