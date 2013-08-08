人民币创新高后尾盘转贬 购汇集中出击市场仍谨慎

* 尾盘购汇促即期收贬，盘中刷新历史新高至6.1143元

* 进出口数据好于预期，改善经济复苏前景

* 美元指数连续走弱、CNH强势亦支撑即期

* 对尾盘购汇力量有分歧，市场仍保持谨慎

路透北京8月8日 - 人民币兑美元即期周四刷新盘中纪录高位后转而收跌。隔夜美元走弱，人民币中间价连续第四天小幅上涨，加之甫公布的进出口数据好于预期，且离岸人民币CNH走势强劲，均鼓舞境内客盘结汇，盘中向上推进至6.1143元新高，但尾盘购汇集中出击，令人民币最终收跌，市场心态仍显谨慎。

交易员亦对尾市出现的大量购汇盘看法不一。上海一股份制行交易员指出，昨日人民币升破6.1200心理关口强化人民币升值预期，而尾盘购汇迭出，疑似央行出手干预，且干预力度之强为近期少有，因为如果不干预，人民币可能再次触碰涨停线。据此判断，人民币后期仍有小幅升值可能，这一波人民币升值到6.05-07的水平应该没问题。

而北京一国有银行交易员对尾盘购汇力量则表现淡定，他称，尾盘购汇主因油盘出手，所以量比较大，但这一偶然因素不会改变整体市场结购汇均衡的格局，且完全没有看到央行干预的迹象。据此判断，人民币短期仍将横盘整理，双边震荡。

“这两天创新高只是市场的噱头，...要突破6.11的关口还是很困难，这个位置有比较强的支撑。”上述国有银行交易员指出。

可以肯定的是，未来人民币还不至于出现强势升值的格局。不过交易人士也都表示，贸易数据出炉以后，市场交投热度仍未见明显起色，大客盘仍不见踪影，国有大行的交易方向也不一致，市场上的谨慎情绪并没有消融。

中国银行国际金融研究所李建军认为，当前人民币汇率既有经济仍保持较高速度增长、外需恢复、出口结构调整等支撑走强的因素，又有国际上美国退出QE(量化宽松)的预期引起国际资本回流、美元走势较强这些人民币贬值压力，总体上来看汇率影响因素更多而且两方面力量也较为均衡。

“在这样一个影响因素比以前更为复杂的环境里，很难说哪一个数据就对汇率走势有更为明显的作用，也不会因为这个月的出口好转就会产生升值压力。”他分析道。

中国7月进、出口数据双双回归正增长，让市场看到经济趋稳信号。其中出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估则分别为增长3%和2.1%。当月贸易顺差为178.2亿美元，路透调查预估中值为顺差272亿美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1225 6.1192 -0.05%

中间价 6.1703 6.1726 0.04%

成交额 166亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.91% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 85 6.1143 6.1228

2013年来即期升贬值幅度 1.76%

1年期美元/人民币掉期升水 1,107

离岸人民币市场,北京时间17:22 今日 上日

1年期NDF 6.2621/64 6.2760

CNH即期 6.1148/58 6.1168

东京汇市美元周四跌至七周低点，因围绕美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时开始缩减购债的不确定性，打击较大利差优势的前景。澳元则在中国发布好于预期的贸易数据后跳涨。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/黄凯)

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