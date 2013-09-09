人民币高开后收盘微跌 利好频出但难破6.12元阻力

* 人民币即期收盘微跌

* 中间价大涨至近两月高点

* 宏观数据向好提振人民币信心

* 监管层维稳意图料不变，6.12阻力难破

* 人民币汇率波动中枢可能有所上升

路透北京9月9日 - 人民币兑美元即期周一收盘微跌。人民币中间价创近两月高位，带动即期一度创下三周盘中新高。不过6.11-6.12元区间阻力仍然较大，收盘时即期仍回守6.12元关口，交易员并认为短期内盘整还会持续。

因美国至关重要的就业报告不如预期，拖累美元指数表现，人民币中间价今日顺势大幅上扬86个点子至近两个月高位；中国最新宏观数据亦继续改善市场对人民币的信心，但6.12元的阻力暂时难以突破。今天市场明显活跃，全天交易额达202亿美元，创近三周高点。

北京一国有大行交易员表示，早盘人民币跳空高开后有美元空头建仓，但客盘购汇抬高美元价格后，空头被迫回补使得人民币吐出所有涨幅。

多位交易员并称，最新公布的宏观数据显示，中国经济呈现继续回暖的势头，料提振人民币汇率中枢略微上移，但估计不会突破6.11元关口。市场预期监管层仍将继续维稳汇市。

北京另一国有银行交易员提到，美国就业报告不如预期，让QE(量化宽松政策)退出存在较大不确定性，而从市场预期以及监管层的意图来看仍是以汇率维稳为主。考虑到中国宏观数据向好，人民币汇率波动重心应该会有所上移，但仍不会有明确的升值趋势出现，这也影响交投情绪。

华东地区一股份制行的交易员亦称，最近结汇仍然偏多，今天虽然购汇出来稍多一点，但短期看6.1200元的位置仍然是比较稳固，人民币大幅上涨的可能性不大，毕竟企业也受不了汇率大涨。

得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。分析师预计，未来进出口将持续低位改善，全年实现8%增长目标可能性加大，三季度宏观经济增速也会比较强一些。

中国8月通胀水平依旧温和可控，下半年物价上升压力虽较上半年增加，但全年预计仍远低于目标水准，这也让多数市场人士确信，通胀年内难以对货币政策施加太多影响。而工业生产者出厂价格指数（PPI）跌幅收窄，进一步印证随着稳增长政策发挥作用，企业信心逐步增强，内需在回暖。

东京汇市日圆兑美元及欧元周一下跌，维持守势，东京赢得2020年夏季奥运会主办权之后，日股劲升。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1210 6.1205 -0.01%

中间价 6.1642 6.1728 0.14%

成交额 202亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 69 6.1151 6.1220

2013年来即期升贬值幅度 1.79%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间21:04 今日 上日

1年期NDF 6.2245/80 6.2315

CNH即期 6.1094/17 6.1120

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/林高丽)

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