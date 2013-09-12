中间价创新高带动人民币微收升 即期交易活而波幅小

* 人民币即期收盘微升

* 中间价创下纪录新高

* 人民币升值预期升温

* 市场猜测监管层有意近期扩波幅

路透北京9月12日 - 人民币兑美元即期周四收盘微升，此前中间价创纪录新高。国际美元跌至两周低位，中间价顺势上扬，并为连续四日上扬且创下历史纪录新高，不过即期交易波动不多，全天振幅保持在22个点子的空间内。

交易员称，中间价创新高对市场形成短时冲击，进一步强化人民币升值预期，但目前仍看不出来形成明确的趋势行情。盘中交投活跃，全天交易额扩大至184亿美元，结购汇相对均衡，汇价最终趋于平稳。

中间价突破历史高点，有交易人士认为这是监管层允许进一步升值的信号，但也不少交易员认为，央行意图仍不明朗，仍需要进一步指引。

“（有结汇）正在压，但暂时压不大动，...也有购汇，而且现在还看不出来是（客盘）购汇还是大行自己在买。”上海一股分行交易员称。

上海另一家股份行交易员指出，交投挺活跃的，今天市场的波动应该相对大一些，但形成趋势性的行情可能仍需继续看监管层的意图。

他并称，最近两个月以来，市场不断有购汇力量出现，令原本强劲的升值预期趋于均衡，监管层推出扩大波幅政策亦有了市场基础。而最近市场揣测央行连续四日提升中间价，是有意让中间价和市场价靠拢，然后为近期推出扩大波幅政策进行铺路。

“现在比之前好一点，人民币升值压力没那么大，经过这两个月的支撑后，市场相对均衡了。”他指出。

但亦有交易员指出，人民币在最近一个月的时间内持续在6.12元周围盘整，并非是市场力量的体现，而是监管层干预的结果。而在十八届三中全会之前，这一稳定的汇市格局料难以打破。

东京汇市美元兑一篮子主要货币周四跌至两周低点，因市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将会大规模缩减购债的怀疑情绪增强，因此继续了结近期涨势的获利。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1180 6.1185 0.01%

中间价 6.1575 6.1601 0.04%

成交额 184亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.66% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 22 6.1167 6.1189

2013年来即期升贬值幅度 1.84%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日

1年期NDF 6.2135/55 6.2170

CNH即期 6.1090/03 6.1069

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进/黄凯)

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