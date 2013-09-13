人民币窄幅震荡中收市小跌 中间价终结四连涨

* 人民币即期微幅收跌

* 中间价终结四天连涨

* 中间价本周累升0.24%，但即期保持横盘整理

路透北京9月13日 - 人民币兑美元即期周五仍继续窄幅振荡，收盘时微贬，仍在6.12附近。今日中间价微跌3个点子终结四天连涨。即期汇价本周累计升值0.24%。

交易员称，今日交投比较活跃，但收盘没有出乎意料，市场已经开始对此形成共识，反而一定程度提升交投兴趣。

上海一股份行交易主管称，最近客盘结汇其实较大，但还是感觉有疑似干预的动作在，“结汇都被吃掉了，怎么看得出来？”

但针对其他交易员的看法，即中间价主动向即期靠近可能是为出台扩波幅政策做铺垫，他表示不认同。该交易主管称，目前没有感觉有这个苗头，中间价这两天的趋势还不算特别有指向意义。况且，当前即期汇率走稳对于保证外贸稳定的意义，要比扩波幅要大得多。

不过人民币持续坚挺而稳定的表现对于国际资金的吸引力不容小视。摩根大通人民币交易高级主管胡文涛预计，三年后人民币有望在国际外汇市场交易量排名中锁定全球第四把交椅，因中国巨大的经济体量会不断提振人民币在贸易和投资中的需求，而稳定的汇率表现和未来在交易效率上的提高，也会令企业在将来更为依赖人民币。

东京汇市美元周五全面上涨，延续此前日本报纸一篇报导后的升势，该报导称，美国总统奥巴马将提名前财政部长萨默斯为美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场

人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1188 6.1180 -0.01%

中间价 6.1578 6.1575 0.00%

成交额 158亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 22 6.1168 6.1190

2013年来即期升贬值幅度 1.82%

1年期美元/人民币掉期升水 905

离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日

1年期NDF 6.2120/70 6.2125

CNH即期 6.1110/35 6.1067

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。