人民币收盘微跌 中间价再创新高但即期回守6.12关口

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
* 人民币微跌，逆转早盘升势
* 中间价再创纪录新高
* 午盘大行购汇令人民币回守6.12关口
* 成交额再次放大至近一个月新高
路透北京9月16日 - 人民币兑美元即期周一收盘微跌并回守6.12关口，逆转早盘升势，且无视隔夜美元走软后中间价再创新高的现实。交易员表示，今日成交额再次扩大至近一个月新高值得关注，而大行仍持续购汇，令汇率保持稳定，短期难见明显行情。
上海一外资行交易员说，中间价虽然自上周连续走升，但整体上看并没有趋势性地突破6月以来的振荡空间。加上近日在6.1160/70附近大行出价购汇非常强，消化了市场上的客盘结汇，令即期市场维持一段时间以来的盘整走势。
“难受！现在这个点位很难受，怎么做怎么难受，无论是看多看空都难受。”他补充说，现在观察市场本身是看多人民币的，银行都有点想出美元，但无奈波动太窄，银行很难赚钱，“这种市况，钱都让客户赚走了。”
对于持续购汇的大行，他表示大行逆中间价和客盘结汇方向买入美元，目的虽然无从考证，但大行出手多少有些号召力和示范效应，总会有人跟风，所以也不一定亏钱。
东京汇市美元周五全面上涨，延续此前日本报纸一篇报导后的升势，该报导称，美国总统奥巴马将提名前财政部长萨默斯为美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币
的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1203 6.1188 -0.02%
中间价 6.1554 6.1578 0.04%
成交额 211亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.62% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 40 6.1170 6.1210
2013年来即期升贬值幅度 1.80%
1年期美元/人民币掉期升水 880
离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日
1年期NDF 6.2045/65 6.2090
CNH即期 6.1099/29 6.1113
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)
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