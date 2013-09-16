人民币收盘微跌 中间价再创新高但即期回守6.12关口

* 人民币微跌，逆转早盘升势

* 中间价再创纪录新高

* 午盘大行购汇令人民币回守6.12关口

* 成交额再次放大至近一个月新高

路透北京9月16日 - 人民币兑美元即期周一收盘微跌并回守6.12关口，逆转早盘升势，且无视隔夜美元走软后中间价再创新高的现实。交易员表示，今日成交额再次扩大至近一个月新高值得关注，而大行仍持续购汇，令汇率保持稳定，短期难见明显行情。

上海一外资行交易员说，中间价虽然自上周连续走升，但整体上看并没有趋势性地突破6月以来的振荡空间。加上近日在6.1160/70附近大行出价购汇非常强，消化了市场上的客盘结汇，令即期市场维持一段时间以来的盘整走势。

“难受！现在这个点位很难受，怎么做怎么难受，无论是看多看空都难受。”他补充说，现在观察市场本身是看多人民币的，银行都有点想出美元，但无奈波动太窄，银行很难赚钱，“这种市况，钱都让客户赚走了。”

对于持续购汇的大行，他表示大行逆中间价和客盘结汇方向买入美元，目的虽然无从考证，但大行出手多少有些号召力和示范效应，总会有人跟风，所以也不一定亏钱。

东京汇市美元周五全面上涨，延续此前日本报纸一篇报导后的升势，该报导称，美国总统奥巴马将提名前财政部长萨默斯为美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币

的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1203 6.1188 -0.02%

中间价 6.1554 6.1578 0.04%

成交额 211亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.62% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 40 6.1170 6.1210

2013年来即期升贬值幅度 1.80%

1年期美元/人民币掉期升水 880

离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日

1年期NDF 6.2045/65 6.2090

CNH即期 6.1099/29 6.1113

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)

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