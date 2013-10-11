人民币即期收贬 大行出手令价格重归6.12平台区

* 人民币即期先扬后贬

* 美元于盘初遭抛售，但随后情绪稳定

* 尾盘最终回归6.12关口附近

* 交投活跃，日成交额处于数月来高位

路透北京10月11日 - 人民币兑美元即期周五早盘呈现的升值势头未能持续，最终收贬。中间价连第三天回软，但盘初美元抛售再现，成交价格一度行至6.1115元附近，其后市场情绪有所回稳，人民币回吐升幅后小贬，最终回归6.12心理关口附近。

交易人士称，美元在盘初遭到抛售后，一些止损/止盈盘陆续出现，加之至少一家中资大行出手购汇，都起到稳定市价的作用。全天交投活跃，日成交额亦处于数月来的高位，约223亿美元。

“今天到了午盘基本上又回到昨天以前的走法了，不过之前每天十多二十个点的日内波幅，今天好歹扩大到了80多点，算是有些变化。” 上海一股份行交易主管称。

也有交易员表示，由于客盘结汇力量不减，人民币回调的空间也有限，短期内还是宜以6.12元为目标进行操作。

华东一城商行交易员说，“早上我们客户看（美元）价格下来了，结了不少。现在我们还是看6.12元，到了就卖（美元）。”

从近期的况来看，他们认为监管层不会容许过快升值，因此人民币大幅上扬的可能性也不大，市场总会稳一稳。

全球汇市方面，美元周五在亚洲市场微升，美元指数略低于前日触及的两周高位；美元兑日圆接近本月高点，因有迹象表明美国债务僵局可能将获解决。<FRX/CN>

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1206 6.1158 -0.08%

中间价 6.1458 6.1452 -0.01%

成交额 223亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.56% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 93 6.1113 6.1206

2013年来即期升贬值幅度 1.79%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.1600/25 6.1700

CNH即期 6.1066/72 6.1048

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)

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