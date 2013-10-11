人民币即期收贬 大行出手令价格重归6.12平台区

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
* 人民币即期先扬后贬
* 美元于盘初遭抛售，但随后情绪稳定
* 尾盘最终回归6.12关口附近
* 交投活跃，日成交额处于数月来高位
路透北京10月11日 - 人民币兑美元即期周五早盘呈现的升值势头未能持续，最终收贬。中间价连第三天回软，但盘初美元抛售再现，成交价格一度行至6.1115元附近，其后市场情绪有所回稳，人民币回吐升幅后小贬，最终回归6.12心理关口附近。
交易人士称，美元在盘初遭到抛售后，一些止损/止盈盘陆续出现，加之至少一家中资大行出手购汇，都起到稳定市价的作用。全天交投活跃，日成交额亦处于数月来的高位，约223亿美元。
“今天到了午盘基本上又回到昨天以前的走法了，不过之前每天十多二十个点的日内波幅，今天好歹扩大到了80多点，算是有些变化。” 上海一股份行交易主管称。
也有交易员表示，由于客盘结汇力量不减，人民币回调的空间也有限，短期内还是宜以6.12元为目标进行操作。
华东一城商行交易员说，“早上我们客户看（美元）价格下来了，结了不少。现在我们还是看6.12元，到了就卖（美元）。”
从近期的况来看，他们认为监管层不会容许过快升值，因此人民币大幅上扬的可能性也不大，市场总会稳一稳。
全球汇市方面，美元周五在亚洲市场微升，美元指数略低于前日触及的两周高位；美元兑日圆接近本月高点，因有迹象表明美国债务僵局可能将获解决。<FRX/CN>
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以
及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1206 6.1158 -0.08%
中间价 6.1458 6.1452 -0.01%
成交额 223亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.56% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 93 6.1113 6.1206
2013年来即期升贬值幅度 1.79%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日
1年期NDF 6.1600/25 6.1700
CNH即期 6.1066/72 6.1048
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。