人民币收盘再创新高 6.1元大关前谨慎情绪升温

* 人民币即期续创新高

* 未见明显大行购汇，结汇浪潮延续

* 6.1元关口前市场谨慎情绪升温

* 短期仍有升值冲动

路透北京10月15日 - 人民币兑美元即期周二收盘续升，日内高点和收盘价均创历史新高。中间价自昨日所创历史高位稍许回落。交易员称今天仍未见明显大行购汇，客盘延续昨天的结汇浪潮，但在6.1元关口前市场保持谨慎，价格暂时企稳。

他们续称，前期在6.12元长时间盘整，积累了一些人民币升值动能。近日大行停止大举购汇甚至反手做空美元，无疑给人民币的升值动能打开了一个缺口。

“难回去了（指人民币跌回6.12元），只有继续升值了，但我觉得会在6.1停一下，不会那么快。”北京一国有大行交易员表示。

交易员认为，监管层不会容许人民币短期内大幅升值，对于大行再次出手购汇仍心存忌惮。今天盘间有客盘逢低买入美元，令恐慌情绪有所收敛。

“短期（人民币）肯定还是升值。不过银行间现在空也不敢太空，多也不敢太多，大家不确定央行是不是真的就不管了。”另一家中资大行交易员说，从宏观背景上看，虽然人民币还是有升值的动力，但从政策上看应该不会容许升太多。

以今天人民币汇率创下的历史高点6.1011元计算，本周两天即期最大升值幅度已逾0.3%，年内最大升幅则达到2.12%，而目前价位已超过9月底时机构预测约升值至6.11元的水平。

全球汇市方面，澳元兑美元周二触及四个月高位，受澳洲央行会议记录提振，因会议记录显示决策官员并不急于降息，另外，美国即将达成协议化解债务违约威胁的乐观气氛，亦有助支撑澳元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1026 6.1079 0.09%

中间价 6.1412 6.1406 -0.01%

成交额 177亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.66% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 82 6.1007 6.1089

2013年来即期升贬值幅度 2.09%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日

1年期NDF 6.1435/70 6.1490

CNH即期 6.0965/95 6.1003

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/黄凯)

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