人民币收盘首次升破6.1元大关

* 人民币即期收盘首次升破6.10元

* 盘中再创纪录新高，但市场渐趋谨慎

* 交投清淡，或在当前价位盘整

路透北京10月17日 - 人民币兑美元即期周四收盘首次升破6.1元整数关口，盘中亦连续四日刷新历史高点。交易员表示，美元抛售压力仍然较重，但市场在突破6.1元后谨慎情绪趋浓，购汇盘有所增加，使人民币升值步伐放缓。

他们并称，尾盘再次出现大行购汇身影，但干预迹象并不明显；市场购汇估计是因美元价格较低或者多头自救的行为。而中间价对市场的引导作用仍很弱，今日小幅下滑的中间价继续与即期连创新高的走势相背。

北京一国有银行交易员指出，一方面人民币汇价与离岸CNH价差缩窄，且有时已低于CNH价格，另一方面低价美元吸引购汇亦对美元形成支撑，尤其是昨日尾盘有大额购汇，令市场情绪更趋谨慎。

“这个位置成交比较清淡，成交量也小，买卖双方都没有人做。...在6.10下方可能会有客盘逢低买入(美元)，结汇则会再等等，看看下面怎么状况。”该交易员称。

他并认为，前几日人民币升幅太快，可能在这个位置会稳定一段时间，且客户很多也还不能接受美元一下跌了200多个点子，市场情绪更加谨慎。

上海一股份行交易员亦称，今天价格相对企稳，市场上还是结汇多一点，还是有人在收美元。

“央行允许你升值，没想到大家(美元)卖得这么狠，没让你升这么快吧。”该交易员称。

本周前三日即期汇价即已连续突破市场心理关口，基本一日一个台阶，从6.12元轻松升破6.11和6.10元两个关键平台，打破此前僵持两个多月的市场结购汇紧平衡格局，人民币升值预期不断强化。

人民币汇价有效冲破6.12历经了两个多月。在中国通胀小抬头，出口意外衰退背景下，惊现突破性走势。人民币升值预期骤然升温，也一度引发外汇远期市场轩然大波。企业和银行纷纷抛售远期美元头寸，掉期点数下挫后相继触发多头止损卖盘，这种被称之为“多杀多”的惨烈市况，让整个市场弥漫着恐慌的气氛。

但美元掉期升水已于周四反弹，今天在空头回补和套利买盘的支撑下，已回升到500点上方，显示市场恐慌心态已有所恢复。

全球汇市方面，美元兑一揽子货币周四下跌，因投资者关注焦点转向美国债务僵局以及政府停摆两周的经济影响。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0982 6.1025 0.07%

中间价 6.1431 6.1408 -0.04%

成交额 162亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 48 6.0950 6.0998

2013年来即期升贬值幅度 2.17%

1年期美元/人民币掉期升水 530

离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日

1年期NDF 6.1525/70 6.1490

CNH即期 6.0932/47 6.0948

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/张喜良)

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