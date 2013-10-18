人民币连五天创新高本周涨0.4%

* 中间价带领人民币即期收高

* 中国数据和美国僵局化解提供支撑

* 大行购汇浮现令市场谨慎

* 连涨五天后人民币本周累计收升近0.4%

* 三中全会若推出更多改革政策，人民币汇率或可“破6”

路透北京10月18日 - 人民币兑美元即期周五连续第五天收创新高，整周收升近0.4%。美国债务上限僵局化解，隔夜美元指数走软，中间价顺势突破6.14元大关创新高。午盘市场出现大行购汇令人民币汇率回吐多数升幅。

交易人士称，美国僵局化解和早盘公布的中国三季度GDP数据都对人民币提供支撑，但本周以来连续急速上涨近300个点子，加上盘间仍有大行购汇身影，使市场对人民币继续升值持谨慎态度，做空美元意愿有所保留。

“尾盘有一家中资大行狂买（美元），不知道什么情况。”上海一股份行交易员说。

上海另一股份行交易员表示，今天整体冲高回落更像是美元超跌后的回补，感觉与之前疑似央行购汇的方式有所区别。但后期市场无疑会更加谨慎。

今天人民币升值一度达到6.0915元高位，收盘时回软至6.0968元，全天波动空间在60个点子。交易员们反映虽然市场不再死水一潭，但在这波人民币升值大潮中手里的美元头寸损失不小。

上述交易员续称，央行数据显示前三季度外币存款增加385亿美元，外币贷款增加823亿美元，“这个看来外币贷款还是增长得很猛啊，肯定有银行要持有很多头寸，亏死了。”

**短期或续升但空间有限**

本周人民币汇市风云突变，周初时即期远期均出现美元抛售狂潮，但恐慌情绪过后市场信心已经逐步企稳。

“交易员长期还是看升（人民币）的，但这几天的升幅还是有些超出市场预期。下周可能还有小幅升值，但也不会像这周那么多了。”上海一外资行交易员说。

她认为，国内外数据和事件的支撑，已经在今天中间价近60个点子的升幅和即期高开中有所体现，目前银行对于疑为央行干预的大行购汇还是心存忌惮，升值到这个高度短期还是以观望为主。

但中国银行国际金融研究所研究员李建军认为，前期经济的增长已经在近期人民币强势中得以体现，三季度的经济增幅并不能对目前人民币的强势构成更大的支撑。除非后期改革政策释放更大的制度红利，否则汇率年内合理价格就在6.1元左右，已经没有更多升值空间。

“如果有这种制度红利释放的话，那人民币是会很强的，这种情况下汇率‘破6’也会成为标志性事件。”他说。

中国完成今年经济增长目标已成定局。最新公布的三季度国内生产总值(GDP)同比增速反弹至7.8%，符合市场预期，显示在稳增长政策之下，中国的经济基本面正在持续好转。

美国政府恢复运转并收拾政治危机留下的残局，议员们周四启动预算磋商，以相对心平气和的态度努力解决预算分歧。这场危机延缓了美国经济成长并损害了其国际地位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0968 6.0982 0.02%

中间价 6.1372 6.1431 0.10%

成交额 150亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 60 6.0915 6.0975

2013年来即期升贬值幅度 2.19%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日

1年期NDF 6.1505/30 6.1510

CNH即期 6.0890/20 6.0895

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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