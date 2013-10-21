人民币中间价和收盘迭创新高

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
(新增评论和收盘报价)
* 中间价引导人民币即期收盘续创新高
* 客盘结汇仍构成升值压力
* 波动趋于平缓，市场情绪更为稳定
* 美元空头回补助市场企稳
路透北京10月21日 - 人民币周一延续上周升势，但幅度放缓。人民币兑美元即期收盘续创记录，为连续六个交易日刷新收盘新高，今日中间价亦续创历史新高。不过盘间涨幅收窄且波动趋于平缓，交易员反映市场情绪不再如上周恐慌，且美元空头回补也减轻了客盘结汇带来的升值压力。
北京一外资行交易员称，虽然人民币升值的口子打开以后，客盘结汇还是有些压力，但美元抛盘不那么多了，而且美元空头回补（对美元）也提供一些支撑。
“短期（美元）可能继续下探，但空间不多了，年内感觉最多到6.08吧。”他说。
上海一股份交易员称，今天还算好，不像有什么干预，感觉在6.09-6.10元之前会盘整一段时间，交易心态仍显谨慎，后期关注中间价走势以及央行可能的干预措施。
人民币即期上周出现突破性走势，盘初一举突破6.12关卡后，连续五天收创新高，整周收升近0.4%。
路透根据中国央行周一公布数据测算，9月外汇占款大幅增加至1,264元人民币；同时财政存款减少2,924亿元。
全球汇市方面美元兑日圆和瑞郎周一上扬，因部分投资者调仓应对周二可能强劲的美国就业数据，这一数据可能重新引发美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时开始缩减购债规模的争论。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以
及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0925 6.0968 0.07%
中间价 6.1352 6.1372 0.03%
成交额 124亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 44 6.0918 6.0962
2013年来即期升贬值幅度 2.26%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日
1年期NDF 6.1510/53 6.1495
CNH即期 6.0876/93 6.0888
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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